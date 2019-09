Agos: cosa sono e come funzionano i prestiti veloci?

Ogni cliente ha le proprie esigenze, per tale ragione, l’istituto finanziario Agos ha realizzato prestiti e finanziamenti adatti a soddisfarle tutte. Scopriamo nel dettaglio tutti i vantaggi dei prestiti veloci Agos!

Cos’è un prestito veloce Agos?

Richiedere un prestito presso l’ente finanziario Agos appare una scelta conveniente per la vastità di crediti finalizzati a determinati scopi, quali acquisti, investimenti, copertura di spese che mettono a disposizione dei clienti. Si tratta di una società che basa il proprio lavoro sui concetti di flessibilità e trasparenza, non a caso, è una delle migliori presenti sul territorio nazionale. Tra le varie proposte di credito, si evidenzia una caratteristica comune: la velocità con la quale viene accreditata la somma richiesta.

Il punto di forza dei prestiti veloci Agos è proprio la rapidità, anche se risultano vantaggiosi anche i tassi d’interesse e la flessibilità che li caratterizzano. Il prestito veloce risulta essere la tipologia più vicina a coloro che necessitano di somme di denaro in tempi brevi.

Per coloro che necessitano di un aiuto economico, il prestito Duttilio è tra i più adatti. Si tratta di un prestito ottenibile in sole 48 ore dall’approvazione del finanziamento. Interessante per la sua flessibilità, i clienti hanno la possibilità di saltare una rata, posticipando il pagamento o cambiarne l’importo.

È possibile richiedere da un minimo di 2.750 euro ad un minimo di 30.00 euro, importi comodamente rimborsabili in rate fino a dieci anni. Agos Ducato permette di richiedere sia prestiti personali che finalizzati, tutto ciò sempre per agevolare i clienti in base a ciò di cui hanno bisogno. Ogni prestito, dunque, differisce per finalità, importo da poter ottenere, requisiti richiesti e garanzie da dover presentare.

Chi può richiedere un prestito Agos

Agos, tra le diverse proposte, si preoccupa di fornire sostegno economico alle giovani coppie. La cifra di denaro ottenuta da un prestito veloce può essere utilizzata in diversi modi, tra cui acquisti personali come ristrutturazioni o spese per l’arredamento.

Inoltre, c’è una proposta di credito pensata esclusivamente per i giovani, per sostenerli durante il loro percorso di studi o lavorativo.

Oltre piani di credito finalizzati all’aiuto dei giovani, è sufficiente avere almeno 18 anni e poter dimostrare il proprio reddito per poter ricevere un prestito veloce Agos. Se non si ha una busta paga o una pensione, sarà sufficiente dimostrare di avere un’entrata fissa attraverso una documentazione bancaria che attesti entrate da affitti o cose simili. Insomma, l’Agos permette ad una vasta gamma di persone di poter diventare loro clienti e beneficiare di tutti i servizi vantaggiosi che propone.

Come richiedere un prestito veloce Agos

Ottenere un prestito veloce Agos è semplicissimo poiché richiedibile anche online. Bisogna compilare un modulo di richiesta allegando: carta d’identità, documento di reddito e codice fiscale.

Inoltre, per rendere ancora più semplice ed efficiente il processo, l’istituto di credito ha realizzato un’applicazione gratuitamente scaricabile sui propri smartphone.

In questo caso, la somma da poter chiedere non può ammontare a più di 5.000 euro e i documenti richiesti sono: carta d’identità e codice fiscale. Coloro che necessitano maggiori informazioni, naturalmente, possono recarsi presso le filiali presenti in tutta Italia e stipulare un contratto direttamente in sede.

Prima del prestito in sé, gli utenti online hanno anche l’opportunità di richiedere un preventivo. Basterà inserire l’importo desiderato e spuntare l’opzione “assicurazione”, una copertura fondamentale in caso di perdita di impiego. Inoltre, si tratta di una garanzia per la finanziaria e potrebbe accelerare l’approvazione della domanda.

Sono i clienti a stabilire il piano di rimborso, scegliendo in quante rate restituire l’importo compreso di tassi d’interesse (TAN e TAEG). Tutto ciò dimostra l’efficienza di un ente finanziario che, prima di tutto, si occupa dei bisogni dei loro clienti.