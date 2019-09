Visitare la Toscana: 5 idee

La Toscana è una delle regioni più interessanti da visitare in Italia. Le sue bellezze la contraddistinguono da tutti gli altri posti al mondo. Basti pensare, ad esempio, alla città di Firenze, ricca di cultura e tradizione, oppure all’Isola d’Elba, da raggiungere grazie ad una prenotazione traghetti Isola d’Elba. E poi ancora Siena, Lucca e Pisa.

L’Isola di Capraia

Uno dei primi posti da visitare è l’Isola di Capraia, una delle isole dell’Arcipelago Toscano. Una visita a quest'isola è imperdibile per chi ama andare alla ricerca di surreali calette nascoste tra le rocce o desidera sperimentare percorsi di trekking che si snodano tra cielo e mare.

Quest'isola può essere considerata uno dei luoghi magici della Toscana, oltre che per le sue bellezze naturali, anche per la sua quiete, interrotta solo dal rumore del vento che passa tra i rami della rigogliosa vegetazione che vi cresce.

Al porto vi sono, comunque, alcuni ristoranti dove rifocillarsi assaggiando eccellenti piatti a base di pesce.

Orbetello

Altro luogo magico è Orbetello. Questa cittadina si caratterizza per varie fortificazione spagnole dall'interessante architettura e, soprattutto, per la bellezza della laguna che è diventata un'Oasi del WWF e presenta diversi percorsi per consentire ai visitatori di ammirare i suoi suggestivi scorci naturali. Il primo percorso propone un Sentiero Ornitologico dove è possibile vedere moltissimi uccelli rari, il secondo si snoda all'interno del Bosco di Patanella, mentre il terzo è il sentiero più impegnativo per la lunghezza e deve essere affrontato con una guida.

Carrara

Carrara è conosciuta per le cave del meraviglioso marmo. Questa è considerata il più grande bacino marmifero della Terra.

Le principali cave si trovano alle spalle di Carrata nella zona di Colonnata, Miseglia e Torano ed è consigliabile prenotare uno dei tanti tour organizzati da operatori della zona sia per potere godere appieno di questa fantastica esperienza sia per poter comprendere l'importanza che queste cave hanno ricoperto nella storia dell'arte. Michelangelo, infatti, si recava personalmente presso le cave per scegliere i blocchi di marmo da scolpire.

Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è la terza isola più grande d’Italia, fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e dista appena dieci chilometri dalla costa. I suoi 233 chilometri quadrati di estensione custodiscono meraviglie naturali e tesori culturali unici al mondo. Il nostro punto di partenza è Monte Capanne, collocato nella regione occidentale dell’Isola. Il monte, con i suoi 1.000 metri di altitudine, è la vetta dell’Elba e dell’intera provincia di Livorno. Grazie alla cabinovia che parte da Marciana si può facilmente raggiungere la sommità in pochi minuti, da lì godrete di una vista unica sull’Isola, decisamente il modo migliore per avere una panoramica del paradiso che vi aspetta.

Firenze

Non può poi mancare Firenze, a partire dalla cupola in mattoni del Brunelleschi. Una costruzione audace ed incredibile, la più grande al mondo; che costituisce la copertura del Duomo di Firenze, meglio conosciuto come Cattedrale di Santa Maria del Fiore. La troverete in Piazza del Duomo è un vero e proprio museo a cielo aperto, qui vale la pena vedere oltre alla Cattedrale, la Cupola che al suo interno conserva meravigliosi affreschi, il campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, la Cripta di Santa Reparata e il Museo dell’Opera del Duomo.