A Rancitelli serve un posto di Municipale fissa

"I fatti accaduti nelle ultime ore a Rancitelli ripropongono ancora una volta la necessità di un presidio fisso della Polizia Municipale che da tempo chiedo con forza, considerando le problematiche dei quartieri periferici della nostra città".

Così il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che torna a chiedere un posto fisso h24 della Polizia Municipale a Fontanelle in via Caduti per Servizio, altra zona della città con criticità ormai note.

"Non mi stancherò mai di continuare a chiedere che dopo quello installato ai silos delle aree di risulta, l'Amministrazione Comunale provveda a installare un presidio dei vigili urbani in via Caduti per Servizio, che distando poche centinaia di metri in linea d'aria da Rancitelli, potrebbe servire proprio per allargare la presenza degli agenti anche in quel quartiere dove, però ricordo, esiste già la caserma della stazione Carabinieri. Invito il sindaco di Pescara a dar seguito alle

promesse fatte in sede di campagna elettorale e a dare quelle risposte concrete che erano state assicurare ai cittadini. Ci abbiamo messo la faccia, nella campagna elettorale, prendendo risposte ben precise, e quindi ora è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti mettendo in campo quei provvedimenti che, come ripetuto, più volte dal sindaco, devono mettere le periferie al centro del programma dell'Amministrazione Comunale. Per questo nei prossimi giorni,

inizieremo, partendo dal quartiere di Fontanelle, con un tour nei quartieri periferici di Pescara per ascoltare le proposte, le idee, i suggerimenti e le istanze dei residenti, a cui il Comune di Pescara deve dare ascolto. E lo faremo con l'assessore all'Ascolto del Disagio Sociale, Nicla Di Nisio, a cui abbiamo voluto far prendere delle deleghe ben precise che vanno nella direzione dell'aiuto agli invisibili a cui bisogna da oggi dare ascolto. Partiremo il 5 ottobre alle 11 da via Caduti per Servizio di Fontanelle, e poi proseguiremo con altre tappe: via Tavo, Ferro di Cavallo, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Rigopiano, Zanni, zona San Giuseppe, San Donato, via Aldo Moro, Marina nord, Marina sud, Villaggio Alcyone".

In conclusione - chiude Pignoli - invito ancora una volta il presidente del Consiglio Comunale a dar seguito alla svolgimento di Consigli Comunali Straordinari itineranti nei vari quartieri della città, così come fatto per Piazza Santa Caterina".