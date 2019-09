E' ora di prendere un impegno definitivo per il canile di Pescara

Il Movimento 5 Stelle ha ritenuto necessario presentare in Consiglio Comunale un'interrogazione sull'ormai annosa problematica del canile di Pescara per avere finalmente contezza di quali siano le reali intenzioni della nuova amministrazione, anche a fronte dello stanziamento di € 200.000,00 nell'ultimo assestamento generale di bilancio dello scorso 31 luglio.

"Un problema, quello del canile di Pescara, che si protrae da anni ed è arrivato ormai il momento di trovare una soluzione" dichiara il consigliere del M5S Paolo Sola. "In passato era stata data ampia considerazione all'ipotesi di realizzare una nuova struttura in Via Prati, senza che poi fosse portata a compimento per sopraggiunte difficoltà tecniche. Difficoltà che ad oggi, dopo circa 15 anni, ci auguriamo possano essere superate e non più preclusive. I fondi sembra siano stati individuati e la speranza è che venga speso fino all'ultimo centesimo affinché la città di Pescara possa avere finalmente una struttura adeguata, un canile di nuova e moderna concezione, che non sia più pensato come un semplice "ricovero" di fortuna, ma come una struttura che la stessa città possa vivere, per approcciarsi in maniera empatica e costruttiva al mondo animale, per comprenderne e prevenirne tutte le fragilità".

Le risposte fornite all'interrogazione sono sembrate volgere in questa direzione, con l'impegno espresso dall'Assessore Di Nisio a realizzare la nuova struttura entro la fine dell'anno, utilizzando i fondi individuati e nella speranza di poter riprendere da dove il progetto in Via Prati si interruppe anni fa. "Se è vero che la civiltà di un paese si misura dal modo in cui tratta gli animali, è arrivato il momento per Pescara di tendere a questo tipo di civiltà, con tutto l'impegno possibile, in primis da parte del Sindaco, che legalmente è il proprietario di tutti gli esemplari ospitati nel canile ed il primo, quindi, a dover garantire loro la giusta tutela" – prosegue il consigliere M5S Paolo Sola.

Rassicurazioni sono state fornite anche in merito alla convenzione in vigore con la Lega del Cane Pescara per la gestione dell'attuale struttura in Via Raiale, con l'impegno alla proroga della stessa fino alla realizzazione del nuovo canile, indicata dall'Assessore Di Nisio entro la fine dell'anno 2019. "Vigileremo molto attentamente sul fatto che gli impegni presi oggi in Consiglio Comunale dall'amministrazione Masci trovino completa realizzazione, – concludono i Consiglieri M5S Erika Alessandrini, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo – e che venga data sempre la doverosa priorità al benessere degli ospiti del canile, avendo cura che questo non venga minacciato, nel frattempo, da sconsiderate ipotesi di spostamenti temporanei dei cani in altre strutture di fortuna, né eventualmente dai lavori di ampliamento della Città della Musica, che sembrano imminenti, ahinoi, su quella stessa zona".