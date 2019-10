Alla scoperta del Trentino: tutte le attrattive più importanti

A pochi passi dall'Austria e dalla Svizzera si trova il Trentino Alto Adige, una vera e propria perla italiana che richiama ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Concedersi qualche giorno in questo meraviglioso territorio vuol dire avere la possibilità di fare tante esperienze nuove ed irripetibili, da custodire gelosamente nel cuore. Andiamo, quindi, alla scoperta delle attrattive più suggestive ed interessanti di questa affascinante regione, che aspetta solo di essere esplorata.

Entrare in contatto diretto con la natura

Nella vita di tutti i giorni non è sempre facile, soprattutto per coloro che vivono in città, avere un contatto diretto con la natura. In Trentino è possibile respirare aria pura e frizzante e godere di suggestivi paesaggi, che variano continuamente, regalando emozioni intense ed inaspettate.

Infatti questa regione, della quale circa un quinto è area protetta, è il paradiso degli escursionisti e di tutti coloro che hanno voglia di praticare attività fisica all'aperto. Da questo punto di vista, ogni periodo dell'anno ha qualcosa da offrire: sciare e ciaspolare in inverno, andare in bicicletta o a cavallo in estate. Non bisogna dimenticare che la presenza dei numerosi laghi garantisce anche l'attuazione di sport acquatici, come il windsurf, il nuoto e così via.

Assaporare produzioni vinicole d'eccellenza

Il Trentino Alto Adige è una delle regioni in cui la vite riesce a dare i suoi frutti migliori. Infatti in questo piccolo tratto di territorio italiano è possibile degustare alcuni dei vini più buoni d'Italia, nonché del mondo. Merito del lavoro di numerose cantine che operano nel pieno rispetto del territorio, che viene esaltato e non sfruttato.

Tale concetto è evidente nella Cantina Endrizzi, una delle più antiche del Trentino, la cui storia ha avuto inizio nel 1885, quando quest'area faceva ancora parte del regno austrungarico. La località scelta, Masetto, dove tutt'oggi si trova la sede, da il nome anche ad una delle linee più rinomate e prestigiose della produzione trentina.

Particolarmente apprezzato è il Teroldego che viene riproposto in tante interessanti interpretazioni. Altro fiore all'occhiello è la linea Trentodoc, che trasmette i profumi del fresco clima delle montagne trentine e custodisce tutta l'essenza del vitigno di Pian di Castello. Si possono trovare tutti i migliori vini del Trentino su www.endrizzi.it, un sito che fornisce anche importanti informazioni in merito alla cantina ed al metodo di produzione utilizzato.

Immergersi nella storia

Tra le regioni italiane, il Trentino è una delle più ricche di storia. La testimonianza più evidente è rappresentata dai castelli, la maggior parte dei quali ancora ben conservati. Uno dei più interessanti è il Castello del Buonconsiglio, l'antica residenza dei principi vescovi di Trento, che si compone di una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una suggestiva cinta muraria.

Tuttavia il territorio trentino è stato anche teatro della Grande Guerra, che è possibile ricordare percorrendo il Sentiero della Pace, un percorso escursionistico che permette di ripercorrere sentieri e strade un tempo utilizzate dai militari. Infine, le importanti memorie e tradizioni del Trentino rivivono anche nei numerosi musei, circa un'ottantina, che sono disseminati in tutto il territorio.

Molti sono dedicati agli antichi mestieri ed anche ai costumi tradizionali, dei quali si sta perdendo memoria. Tuttavia a Rovereto si può trovare anche uno dei principali musei di arte contemporanea in Italia: il Mart, che custodisce incredibili capolavori e propone numerose attività e laboratori didattici, anche per i più piccoli.

Conoscere antiche tradizioni

Le valli del Trentino sono ricche di tradizioni, che emergono con forza soprattutto in occasione delle feste e delle sagre di paese. Interessante è il Gran Carnevale Solandro, in Val di Sole, che per una settimana propone serate danzanti e affascinanti sfilate di carri allegorici. A Roncegno si tiene, invece, ogni anno la Festa della castagna, con gli abitanti che si sfidano in divertenti giochi medievali.

Degna di nota è anche la Strozegada di Levico Terme, una manifestazione che viene organizzata il giorno prima di Santa Lucia e che prevede che i bambini seguano un asinello con sopra la figura della santa, accompagnandola con la "strozegada" ovvero con delle lattine vuote legate insieme che fanno molto rumore, in modo da ricordare alla religiosa di portare molti doni.