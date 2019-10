Fuori programma all'ospedale: Masci resta chiuso nell'ascensore

Il sindaco va in ospedale per svolgere un sopralluogo ma rimane rinchiuso nell'ascensore. E' il "fuori programma" capitato questa mattina a Carlo Masci, insieme all'assessore Nicoletta Di Nisio e al consigliere e capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli.

I tre dovevano visitare il reparto di Geriatria, ma un guasto li ha bloccati in uno degli ascensori dell'ospedale per circa dieci minuti. «Sono venuto in ospedale a vedere quali sono le criticità di un reparto e resto bloccato in ascensore, quindi è chiaro che ci sono situazioni che devono essere registrate e migliorate», è stata la considerazione di Masci che, una volta "liberato" dai tecnici, ha potuto svolgere regolarmente il giro di controllo a Geriatria