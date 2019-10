 - PNL PARTY - 

In una fase o nell'altra della vita, tutti abbiamo usato una scusa per non raggiungere qualcosa!

Quanto costano le scuse?

Molto. E’ la via più veloce per rinunciare all’espressione più completa del proprio potenziale.

Così come è importante riconoscere anche le scuse che girano nel mondo in cui viviamo.

- Pensa a questo. Conosci gente che cerca scuse invece di puntare ai risultati?

Le scuse sono distruttive: sì, distruttive. Benjamin Franklin diceva se sei una persona che cerca le scuse, non sei buono per fare molto altro.

Il nocciolo è che non puoi contare su persone che si nascondono dietro le scuse. Giorno dopo giorno le scuse sostituiscono il desiderio dei risultati che puoi ottenere realmente.

Vale per chi è genitore di un adolescente che ha sempre qualche scusa che giustifica i ritardi e i compiti che dovrebbe completare. Vale per il partner che ha sempre una scusa per evitare di affrontare la realtà. Vale per le scelte professionali.

Quale livello di fiducia puoi avere per chi usa sempre delle scuse? Poca.

Pensa a qualcuno che conosci personalmente o professionalmente e che ha sempre una scusa pronta. Quali sono i tuoi pensieri immediati su quella persona? Per buona parte, non sono proprio positivi.

-- Il punto è che non tutte le scuse sono di natura esterna, nel senso che influenzano solo gli altri.

Qualche scusa limita anche te.

Di che tipo sono le scuse che incontri e quali possibilità stanno limitando?

Ecco alcuni esempi.

- Scuse che limitano la forma fisica

- Scuse che ostacolano le relazioni con gli altri

- Scuse che limitano un nuovo sbocco professionale o la carriera.

- Scuse che non ti fanno mai trovare tempo per te.

Ci sono tanti altri esempi, ma ci siamo capiti.

Le scuse limitano lo sviluppo del tuo potere personale.

Chi le usa spesso si ritrova nella ruota del criceto. Vive ogni stagione uguale alla precedente. Ogni mese affronta le stesse situazioni e rivive ogni settimana come se fosse un copia ed incolla della settimana prima.

E allora? E' ora di ricaricare le pile e lasciar andare qualche vecchia scusa?

In “Dalle Scuse al Potere Personale” ti mostrerò come:

• 1. Spezzare il ciclo di "Ricreazione della colpa"

• 2. Identificare la falsità nr.1 dietro ogni scusa

• 3. Spegnere le scuse senza incidere sull’obiettivo

• 4. Riconoscere la struttura invisibile delle scuse

Inoltre in questa MasterClass sponsorizzata dalla CoachingX100 School scoprirai anche:

• Le peggiori bugie della PNL

• E come evitare la trappola dello scarica barile

Vedi in basso per prenotare

________

- PNL PARTY -

Dalle Scuse al Potere Personale <--

Dove: Aurum - Pescara

Quando: mercoledì 9 ottobre

Orari; 17:50 - 19:50

_________

SOLO posti prenotati

--> Ingresso libero

BLOCCA il tuo posto via Whatsapp e scrivi "PNL PARTY" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.