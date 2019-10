Antonio Valente analisi sottosuolo per la sostenibilità delle infrastrutture stradali

Negli ultimi anni si è accentuata l’attenzione al sottosuolo come elemento in grado di contribuire al miglioramento della qualità e vivibilità del territorio e delle aree urbanizzate, in particolare lo sviluppo della fruibilità del sottosuolo ha permesso il diffondersi di una concezione moderna delle infrastrutture stradali come strumento fondamentale di intermodalità e di crescita economica e sociale nel rispetto dell’ambiente. Antonio Valente anas