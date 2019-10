Quando la creatività diventa innovazione: nasce TL PHARMA consulting a Law Boutique

Il mondo farmaceutico, in generale e quello degli integratori alimentari in particolare, vive un periodo di grande fermento, con prospettive di crescita molto interessanti e previsioni percentuali a doppia cifra.

Le grandi aziende farmaceutiche non restano alla finestra e stanno entrando in questo nuovo mondo, sia creando nuove linee di prodotti dedicati, sia mediante acquisizione di aziende già attive nel settore.

Proprio per prestare assistenza in tali operazioni nasce TL PHARMA consulting a Law Boutique.

I Co-founder, l’Avv. Vittorio LA PISCOPIA e il Dr. Giulio TORELLO, insieme ad un gruppo di selezionati collaboratori, hanno dato vita ad un unicum nel settore della consulenza e dell’assistenza legale, forti anche di una importante rete di relazioni internazionali che consente loro di aver un ruolo di primo piano nell’industria farmaceutica. Una realtà in grado di innovare sviluppando nuove formule per integratori alimentari, dispositivi medici e farmaci e di proteggerli e blindarli da un punto di vista legale, curando tutti gli aspetti di proprietà industriale, di diritto contrattuale e societario.

“Non ci limitiamo a creare un prodotto, ma lo sviluppiamo sotto tutti i profili interessati. Negoziamo gli accordi con i migliori fornitori delle materie prime e con i più grandi produttori, curiamo gli aspetti brevettuali e dei marchi, costruiamo il veicolo societario attraverso il quale entrare nel mercato, fino a costruire, grazie ai nostri collaboratori, la rete vendita qualora sia richiesto. Un chiavi in mano, per mutuare un celebre motto”.

Cosi descrive L’Avv. LA PISCOPIA la TL PHARMA e aggiunge

“Con il mio socio abbiamo sovrapposto ed integrato le nostre competenze. Di mio ho portato la mia competenza nelle negoziazioni contrattuali complesse, nazionali ed internazionali, e la mia esperienza in diritto societario ed industriale, fondamentali nelle operazioni di M&A”.

Il Dr. Torello, da noi intervistato, si è invece soffermato sulle operazioni già in essere

“Al momento stiamo curando l’acquisizione di un marchio noto del settore per conto di una importante azienda farmaceutica. Abbiamo chiuso una linea di prodotti per un cliente in forte espansione e gli stiamo curando l’ingresso in Europa, partendo da Olanda, Germania e Francia. Uno dei lavori più interessanti che ci vede impegnati al momento riguarda il processo di brevettazione internazionale di una valvola intraoculare. Un prodotto rivoluzionario per la chirurgia che i tecnici definiscono “disruptive” tanto che con la società cliente stiamo già valutando una IPO, ma non posso aggiungere altro”

TL PHARMA ha scelto la via della specializzazione focalizzando il suo ambito di operatività nel settore chimico-farmaceutico ed alimentare, fornendo però una gamma di servizi completa, ponendosi come punto di riferimento del settore. Anche per questo motivo la società nasce con due sedi, Milano e Pescara, e può contare, grazie ai suoi rapporti di best friendship, su uffici anche a Parigi, Londra, San Pietroburgo, New York e Hong Kong. Una bella realtà fatta di giovani professionisti in grado di avere un ruolo da protagonista nel settore, con operazioni interessanti da seguire.