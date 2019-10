'Carovana della Salute', il benessere arriva in città

La Carovana della Salute arriva a Pescara, con una giornata di prevenzione , promossa dalla FNP CISL Nazionale e organizzata dalla FNP CISL Abruzzo-Molise e dalla FNP CISL Pescara, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus e con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Città di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara.

Il 12 ottobre a Pescara, in Piazza della Rinascita , ai più nota come Piazza Salotto, sarà possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti, grazie ai medici e alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia onlus , Croce Rossa Italiana di Pescara, Istituto Senologico Abruzzese, VOLONTARIAMO, AIDO, ANED, ANTR, AVIS, Lega Italiana Fibrosi Cistica, AITF, Misericordia Pescara, Torri del Vento, Allegrino Onlus, LILT Pescara, A.I.O.T., ABATON, CEIS Pescara, MAICO, ANTEAS.

L’iniziativa sarà anticipata e presentata 11 ottobre alle ore 10.00 dalla tavola rotonda “Prevenzione è Benessere” , presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura in Via Conte di Ruvo 2 a Pescara.

Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie spesso croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono ormai all’ordine del giorno e incidono in modo determinante sulla qualità della vita. Per cercare di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare possibile è consigliabile sottoporsi, periodicamente, a esami di controllo che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura invasivi.

Ai lavori parteciperanno alcuni medici e rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla Carovana della Salute.

“Con tale iniziativa – dichiara Mario Gatti Segretario Generale dei Pensionati Cisl Abruzzo Molise – intendiamo offrire ai pensionati iscritti e non iscritti e a tutti i cittadini, la possibilità di usufruire di una serie di visite e prestazioni sanitarie gratuite nelle varie branche specialistiche della medicina.

Nello stesso tempo vogliamo dare una immagine diversa del sindacato dei pensionati Cisl.

Un sindacato che va oltre il suo ruolo di prossimità e di contrattazione sociale a tutela delle persone anziane, ma si appropria di un ruolo sociale in grado di recepire e farsi carico dei bisogni tangibili dei cittadini, come per esempio il bisogno di salute e di prevenzione.”

“È indispensabile – afferma Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia Onlus - che la prevenzione delle patologie causa di cecità e ipovisione, diventi una delle priorità del nostro Sistema Sanitario Nazionale. La IAPB Italia Onlus, che ha al suo interno anche la componente medico scientifica, assolve ai suoi compiti di prevenzione e riabilitazione visiva su tutto il territorio nazionale, attribuiti dalla L.284/1997, in efficace sinergia con il Ministero della Salute e tutte le realtà socio-sanitarie che si occupano di vista”.

Il 12 ottobre in Piazza della Rinascita, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, sarà possibile eseguire gratuitamente il controllo della vista e dell’udito, lo screening di prevenzione per il diabete, il controllo della pressione, la visita senologica edepatologica. Sarà inoltre possibile ricevereconsulenze nutrizionali, osteopatiche, nefrologiche con screening renale e psicologiche per le dipendenze e per la prevenzione dell’Alzheimer e della demenza senile.

Sempre in piazza si terranno diverse conferenze dedicate alla prevenzione. In mattinata il Prof. Cianchetti, Presidente dell’Istituto Senologico Abruzzese, già Primario Reparto di Eccellenza Senologica Ospedale Civile Ortona, e la Dott.ssa Prezzavento dell’Istituto Senologico Abruzzese, affronteranno il tema della prevenzione dei tumori del seno e dell’importanza dell’alimentazione. Nel pomeriggio il Prof. Lombardo, Presidente Regionalee Provinciale LILT Pescara, già Primario Oncologia ed Ematologia Ospedale Civile Pescara, parlerà di prevenzione oncologica, il Dott. Paloscia, Primario UTIC Pescara, affronterà il tema delle cardiopatie e la Dott.ssa Durante, Presidente CEIS Pescara, quello delle dipendenze .

Le visite e i controlli GRATUITI vanno prenotati, fino ad esaurimento posti, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il numero 085.34136.