'Io non rischio' e buone pratiche di protezione civile: volontari in piazza a Pescara

Anche quest’anno i volontari di Protezione civile continueranno ad impegnarsi per la diffusione della cultura di protezione civile, proseguendo l’attività volta a far crescere una matura consapevolezza dei rischi presenti sul territorio e a far conoscere le buone pratiche che ogni cittadino può seguire per ridurne gli effetti.

In occasione della Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali promossa dalle Nazioni Unite, il 12 e 13 ottobre torna la Campagna “Io non rischio” e i volontari di protezione civile incontreranno i cittadini per il nono anno consecutivo.

Quest’anno la campagna promossa da Anpas, INGV, Consorzio ReLuiss e fondazione CIMA, insieme al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si presenta in una veste nuova, inserendosi in un più ampio programma di iniziative nell’ambito del progetto della settimana nazionale della protezione civile: un’intera settimana nella quale tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile saranno chiamate a promuovere incontri e iniziative per far conoscere meglio ai cittadini come è organizzato il nostro sistema e quali sono le sue capacità, favorendo la conoscenza dei territori e dei rischi e, in collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile, l’approfondimento dei sistemi locali e dei piani comunali.

Quest’anno sono 26 i Comuni che ospiteranno le piazze della campagna Io non Rischio, 40 le Organizzazioni di volontariato, altamente formate, che in forma associata o singolarmente parteciperanno alla campagna. Il coordinamento regionale della campagna è affidato al personale della Sala Operativa regionale di protezione civile.

Questi i COMUNI coinvolti: L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Carsoli, Pratola Peligna, Sulmona, Alanno, Magliano de’ Marsi, Avezzano, Civitella Roveto, Morro d’Oro, Pineto, Giulianova, Furci, Castel di Sangro, Cepagatti, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Penne, Ortona, Campli, Anversa degli Abruzzi, Pescasseroli, San Salvo, Colonnella, Villetta Barrea.