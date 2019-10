'Mese della Psicologia', via agli appuntamenti

Apertura ufficiale del 'Mese della psicologia' con la consegna del premio 'Una voce per la psicologia', giunto alla terza edizione.

Nella sede di Pescara il presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi d'Abruzzo Tancredi Di Iullo, ha consegnato il riconoscimento a Lorenzo Del Rosario, grafico pubblicitario, ad Antonio Luciani e Francesca Buttari, rispettivamente sindaco e vice di Francavilla al Mare e all’architetto Marcello Borrone.

“Nei loro campi professionali hanno dato il loro contributo alla Psicologia, promuovendola. Grafica, ambiente e architettura, cultura sono i campi nei quali la scienza della psicologia ha trovato una sua nuova dimensione” spiega il presidente.

Il 'Mese della psicologia' proseguirà con una serie di appuntamenti di informazione e formazione. Sabato 12, nella Facoltà di Psicologia dell’Università “D’Annunzio” di Chieti- Pescara è in programma (ore 8,30-17,30) l’incontro “Il domani formativo dei laureati in psicologia: le Scuole di Psicoterapia si presentano e si raccontano”. Mercoledì 16, a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo (ore 8.30 – 13.30) è in programma la giornata di studio “Prendersi cura: la persona al centro”. Giovedì 24, sempre al Museo delle Genti d’Abruzzo (ore 9 – 12.30), si parlerà di “Benessere nei contesti di lavoro: la funzione della Psicologia”. Ultimo appuntamento, sabato 26, al Museo delle Genti d’Abruzzo (dalle 16 – 19) con il seminario “L’universalità dei Diritti umani nei contesti di vita. La Psicologia scienza inclusiva”.