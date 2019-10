Vigili del Fuoco, lascia il comandante provinciale Palano. Il ricordo di Rigopiano

Dopo 40 anni di onorato servizio, va in pensione Vincenzo Palano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara.

Palano traccia un bilancio sottolineando il nuovo Distaccamento operativo a Penne ed il volontario a Lettomanoppello, con due nuove autoscale.

Al nuovo comandante reggente, l’Ingegnere Daniele Centi, lascia "in eredità" quella che sarà la nuova caserma, da costruire in un terreno già individuato, o in alternativa, con l’acquisto della caserma storica di Viale Pindaro.

Pensando ai suoi tre anni da comandante, non può mancare il ricordo a quella che è stata la più immane tragedia che la Provincia di Pescara ha patito, la devastante valanga sull’Hotel Rigopiano a Farindola. "Quella è l’esempio di come dovremmo cambiare le cose – dice Palano – ma purtroppo in questo Paese non c’è ancora una vera cultura della prevenzione, su quella noi vigili del fuoco operiamo da sempre, ma il nostro impegno non basta, bisogna investire molto di più sulla prevenzione".

