'Abbracci e lavoro', un progetto di inclusione

Per ora toccherà a tre ragazzi diversamente abili, ma presto potrebbe essere allargato a un numero più alto. Questo almeno nelle intenzioni della preside dell’Istituto Aterno-Manthoné di Pescara, dott.ssa Antonella Sanvitale che oggi in Comune ha presentato “Abbracci e lavoro” il progetto di inclusione al lavoro per i ragazzi con disabilità.

Alla conferenza stampa, ad ascoltare la preside, erano presenti i primi due ragazzi già assunti, Nando e Stefano, attenti ad ascoltare il percorso che li ha portati nello staff lavorativo dell’Istituto. Il vicesindaco Gianni Santilli e l’assessore alle Politiche sociali Nicoletta Di Nisio hanno posto l’accento sulla straordinaria opportunità offerta ai ragazzi diversamente abili da un istituto attento alle dinamiche sociali, ripercorrendo le tappe di un cammino partito dall’entusiasmo di Marco Canale che ha proposto al Comune il suo progetto di inclusione lavorativo in ambito scolastico; progetto accolto con grande disponibilità dall’Amministrazione comunale.

I due ragazzi lavoreranno come aiuto bidelli grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Antonella Sanvitale e del referente Gabriella Toeofili.

"Ai ragazzi coinvolti nel progetto - si legge in una nota del Comune di Pescara - è andato il grande in bocca al lupo di tutti i presenti per un’avventura professionale che sarà sicuramente di grande soddisfazione".