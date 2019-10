Fiocco rosa sulle maglie biancazzurre: Pescara in campo per la lotta contro il tumore al seno

La prevenzione può salvare la vita.

Sabato 19 ottobre in occasione della partita del campionato di Serie B tra Pescara e Spezia allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, i biancazzurri scenderanno in campo per la Campagna di Komen Italia per il mese della Prevenzione dei Tumori del seno, indossando il fiocco rosa simbolo del messaggio di Prevenzione.

Non nuova a queste iniziative, la Città di Pescara ha ospitato nelle settimane scorse la “Race for the Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

“Avevamo annunciato che avremmo avvolto la città in una nuvola rosa – le parole di Isabella Marianacci, presidente del Comitato Regionale Abruzzo di Komen Italia – e abbiamo centrato l’obiettivo. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo progetto un successo anche sul nostro territorio ed agli oltre cinquemila abruzzesi che hanno animato questa bellissima giornata. Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori del seno lanciamo questa interessante sinergia con la Pescara Calcio. È importante che il mondo dello sport si mobiliti e faccia fronte comune per diffondere la cultura della prevenzione, arma fondamentale per individuare eventuali patologie agli stadi iniziali”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Patrizia Martelli, assessore allo sport del Comune di Pescara che ha appoggiato con entusiasmo l’iniziativa con la Pescara Calcio per continuare su questo percorso, richiamando in prima linea il mondo calcistico cittadino ed accentuando il forte legame tra sport e prevenzione.

In Italia una donna su nove si ammala di tumore del seno ma la diagnosi precoce può fare la differenza con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Per tutto il mese di ottobre Komen Italia promuoverà moltissime iniziative su tutto il territorio nazionale e con la Carovana della Prevenzione attraverserà l’Italia per offrire esami diagnostici laddove la prevenzione arriva con più difficoltà.

www.prevenzione.komen.it potrete sostenere i progetti per la salute delle donne, conoscere tutte le attività e alcuni consigli sui corretti stili dei vita.