Pompeo Vincenzo Bava presidente della SICES CORP SA oggi tra le aziende con più elevati standard di qualità e politiche HSE

SICES Corp SA.è stata istituita per assicurare la continuità delle attività di Sices E / C, una società di servizi generali che opera nel settore Oil& Gas, energia, chimica e petrolchimica. SICES Corp SA ha mantenuto il capitale umano e le attività precedentemente possedute da Sices E / C.

In occasione di un convegno sull’ambiente a Milano abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Pompeo Vincenzo Bava oggi attuale presidente della prestigiosa società SICES Corp SA, che ci racconta con orgoglio di tutti i successi raggiunti nel corso degli anni: La nostra società svolgere le proprie attività seguendo il proprio codice etico, attraverso il rispetto di leggi e valori, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e politiche HSE, per questo aggiunge Bava Pompeo Vincenzo siamo orgogliosi di avere come nostri clienti società come TechnipFMC con un contratto di servizio per attività meccaniche da eseguire nello stabilimento di Duslo, 80 km a ovest da Bratislava - Slovacchia.

In cosa è specializzata la SICES?

Siamo specializzazione e forte know-how nella fabbricazione e assemblaggio di tubazioni, strutture e moduli in acciaio, e nella gestione dell'intero ciclo del processo di costruzione dall'officina / cantiere all'erezione finale per consegnare un progetto "chiavi in ​​mano" al cliente.Grazie all'esecuzione e alla gestione delle attività di prefabbricazione e assemblaggio, SICES Corp SA si assume la piena responsabilità del programma di costruzione.

Poi il presidente bava continua nel parlare della missione della società, mettendo in risalto l’esperienza acquisita da SICES Corp SA attraverso diversi anni di eccellenza operativa, indubbiamente tutto questo garantisce ai clienti un servizio completo e affidabile. Oggi la SICES Corp SA punta a far avanzare la sua presenza internazionale, creando società specifiche e joint venture con partner locali e internazionali nei mercati più promettenti. SICES Corp SA si avvicina a nuovi paesi e nuovi scenari di mercato con cura e flessibilità, rispettando le norme e gli standard locali, coinvolgendo persone e venditori locali (cooperazione con le società di costruzione o di reclutamento locali, corsi di formazione specifici), integrando la propria attività nelle comunità locali. Il modello di business della SICES Corp SA è focalizzato sulla soddisfazione del Cliente. Collaborazioni solide e di lunga durata con i nostri clienti sono la chiave del nostro successo e della nostra reputazione.