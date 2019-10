A Borgo Marino sud degrado, spaccio, ratti e palazzi pericolanti

“Sei alloggi occupati abusivamente negli ultimi mesi da cittadini italiani che oggi lasciano a presidio degli appartamenti 3 pitbull, una piazza riqualificata che sta inesorabilmente piombando nel degrado con lo spaccio di droga notturno, rifiuti ovunque, aree verdi prive di manutenzione, squadre di ratti che girano indisturbati, strade completamente dissestate, palazzi popolari di quattro piani, costruiti tra il 1936 e il ’37 che non sono mai stati riqualificati, privi di ascensore con cittadini diversamente abili o semplicemente anziani prigionieri in casa. Vanno accesi i riflettori sulle condizioni di abbandono di Borgo Marino sud, dove per cinque anni sono stati cancellati e vanificati gli effetti positivi di una manutenzione straordinaria avviata dall’ex giunta di centrodestra e bloccata dall’ex sindaco Alessandrini e dalla sinistra. Già stamane abbiamo convocato i tecnici di Ambiente Spa per un sopralluogo al fine di avviare da domani un intervento di pulizia straordinaria. Mercoledì incontreremo l’Ufficio Verde del Comune per programmare la potatura degli alberi e lo sfalcio dell’erba. In fase di preparazione del Programma Triennale dei Lavori pubblici dovremo invece prevedere fondi ad hoc per la riqualificazione di strade e marciapiedi, mentre dovremo imporre all’Ater gli interventi necessari per il risanamento delle abitazioni dopo 83 anni di attesa”.

Lo ha detto il Presidente della Commissione Sicurezza Armando Foschi che oggi ha effettuato un sopralluogo a Borgo Marino sud incontrando una delegazione di residenti, con Giuseppe Carminelli, responsabile anche del Sunia.

“Borgo Marino sud ha bisogno di velocità d’azione amministrativa, affrontando le emergenze in modo tempestivo prima che dei raffreddori si trasformino in cancro, quindi prima che le attuali illegalità trasformino il quartiere nell’ennesimo Bronx ingestibile – ha sottolineato il Presidente Foschi -. Le problematiche emerse oggi sono chiare: in cima alla classifica c’è sicuramente la condizione di degrado delle palazzine di proprietà dell’Ater, costruire tra il ’36 e il ’37, nel secolo scorso, e mai ristrutturate, e i segni del tempo si vedono tutti, dentro e fuori i singoli appartamenti, con infissi cadenti, persiane legate con corde e spaghi, finestre rotte, pensiline spaccate dalla grandine e neanche sostituite, ingressi nei palazzi completamente fatiscenti, cornicioni e balconi a pezzi, pareti esterne piene di rattoppi e terrazzi con infiltrazioni, tanto che dentro le case oggi piove, specie dopo gli unici lavori di impermeabilizzazione fatti male. Nel 2013, a fronte delle carenze di cassa dell’Ater, l’amministrazione di centrodestra aveva stipulato un accordo accollandosi la spesa di 800mila euro per cominciare il rifacimento delle facciate almeno dei tre palazzi che si affacciano su piazza Rizzo. Purtroppo quell’appalto fu cancellato dalla giunta Alessandrini, uno dei primi atti approvati, i fondi dirottati altrove e Borgo Marino sud è di nuovo piombato nell’abbandono generato da una classe politica e amministrativa colpevolmente disattenta e assente. Oggi tocca a noi riallacciare le fila di quel discorso e verificare la possibilità di ripescare quel progetto, finito in chissà quale cassetto, per restituire dignità al quartiere e ai suoi abitanti, quasi tutti pescatori, che pagano regolarmente l’affitto e hanno diritti chiari. Fra i primi, il diritto di uscire di casa e non essere prigionieri tra quattro mura perché dopo 83 anni non è mai stato installato un ascensore: i vani e gli spazi già esistono, vanno solo spostate le autoclavi, e la spesa, per ogni condominio, non supererebbe i 50-60mila euro, altro intervento da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni. Poi la manutenzione ordinaria, completamente assente – ha aggiunto il Presidente Foschi -: attorno ai palazzi abbiamo individuato tane per ratti, che infatti scorrazzano indisturbati notte e giorno, aiuole con l’erba alta, cestini portarifiuti privi anche delle buste, e strade e marciapiedi sporchi, oltre che dissestati. Infine l’emergenza sicurezza: anche a Borgo Marino sud sono cominciate le occupazioni abusive di alloggi lasciati vuoti e murati. Per ora parliamo di 6 appartamenti occupati da famiglie italiane senza titolo, tre delle quali utilizzano i pitbull per presidiare gli alloggi, peraltro seminando anche il panico tra gli altri inquilini che hanno paura. E qui la partita si gioca tutta sul tempismo: quei sei alloggi vanno sgomberati subito per dare un segnale immediato al quartiere e per ripristinare subito uno stato di legalità. Gireremo invece alle Forze dell’Ordine la segnalazione inerente il traffico di droga che si svolgerebbe di notte in piazza Rizzo, al fine di garantire l’istituzione di un servizio di controllo specifico. Intanto, mentre già stamattina abbiamo convocato nel quartiere Ambiente Spa per una ricognizione circa gli interventi di bonifica più urgenti da attuare, a partire dalla derattizzazione, che poi andrà ripetuta almeno ogni due mesi, mercoledì incontreremo con il Presidente della Commissione Ambiente Petrelli l’Ufficio comunale Verde per conoscere la programmazione degli interventi di potatura degli alberi e di sfalcio dell’erba. Tutta da verificare, invece, la notizia circa la volontà di istituire nel quartiere un punto di dormitorio notturno per senzatetto, ipotesi che non ci vedrebbe d’accordo perché ci pare inopportuno portare altro disagio nelle zone più popolari della città e che quindi, se confermata, chiederemo subito di discutere in Commissione”.