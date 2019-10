'No' all'antenna in via Basilicata a Montesilvano, la mobilitazione continua

Cresce la protesta dei cittadini contro la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile alta 30 metri in via Basilicata a Montesilvano. I lavori prima iniziati, poi bloccati da un provvedimento del sindaco, stanno per riprendere.

Il sito individuato per l'installazione della nuova Stazione Radio Base è a ridosso di un parco giochi, di un campetto sportivo, di numerose abitazioni private e confinante con la strada parco/linea ferroviaria .

Martedì 22 ottobre alle ore 10,30 in via Basilicata n. 13 un gruppo di cittadini residenti della zona terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla complessa situazione, per ripercorrere natura e stato dei provvedimenti e per annunciare le iniziative finalizzate a fermare i lavori per tutelare i propri diritti: