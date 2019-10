Salvaguardia del verde pubblico, l'Amministrazione incontra le associazioni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 18 ottobre 2019 presso il Comunedi Pescara si è svolto un incontro tra le associazioni del Coordinamento SalviAmo gli Alberi di Pescara e il Vicesindaco Giovanni Santilli, il consigliere comunale Ivo Petrelli, la dirigente del Settore “Parchi e Verde Urbano” arch. Emilia Fino, il responsabile del medesimo ufficio dott. Mario Caudullo.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di aprire un dialogo costruttivo e collaborativo con l’Amministrazione, che si è mostrata attenta e sensibile alle richieste avanzate dalle associazioni, quali:

formazione della “Commissione per il Verde”, prevista nell’art. 4 del “Regolamento del Verde” (deliberazione d CC N.132 del 08/09/207), che noi chiediamo da anni; informazione pubblica delle attività riguardanti il patrimonio arboreo della città. Abbiamo richiestola pubblicazione sul sito comunale di tali documentie di programmare incontri pubblici con le associazioni e i cittadini interessati.Il Coordinamento ritiene sia importante collaborare anche in virtù della Convenzione di Aarhus (L. n.108/2001) riguardante l’accesso all’informazione e la partecipazione al processo decisionale in materia ambientale; nominare il Direttore della Riserva Dannunziana. Riteniamo chela Riserva Naturale Regionale abbia tutte le potenzialità per divenire elemento propulsore del cosìddetto“Quarto Parco d’Abruzzo”, ovvero di tutte le Riserve abruzzesi. A tal proposito il Coordinamento proponela nomina di un autorevole pescarese, come Direttore il dott. Giovanni Damiani, più volte indicato dalle passate Amministrazioni comunali per tale incarico. Crediamo che questa sia un’azione da adottare “rapidamente”, perché nella Riserva perdura da troppo tempo uno stato che sta portando al degrado e al deperimento costante delle sue eccezionali e rare valenze naturali. Riteniamo che solo una figura tecnica, capace e di rilievo, possa recuperare e superare le numerose problematiche che stanno portando la Riserva verso uno stato di degrado irreversibile; infine il Coordinamento si chiede quale visione del verde urbano ha l’amministrazione che prevede entro breve di abbattere altri 60 alberi per la “sicurezza cittadina”, quali azioni di risanamento, miglioramento, piantumazione, manutenzione e valorizzazione intende fareper il patrimonio arboreo di Pescara.

Il Coordinamento CHIEDE di salvaguardare una specie autoctona e fortemente identitaria qual è il Pinushalepensis, disponendo l’interruzione degli abbattimenti di alberi di questa specie, se non per motivi improcrastinabili e in ogni caso dopo avere valutato altre soluzioni possibili.

Il Coordinamento dedicherà a questa specie arborea un prossimo Convegno che si svolgerà presso l’AURUM di Pescara il 30 novembre. Sarà l’occasione per approfondire una specie fortemente a rischio che fin dai tempi di Antonino Liberi, ingegnere ideatore dell’Kursaal (oggi detto AURUM), rappresenta un simbolo silenzioso ma fortemente identitario della nostra città.