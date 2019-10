Chi è Giuseppe Lama: tutto quello che c’è da sapere sul fidanzato di Aida Yespica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giuseppe Lama diventa noto al grande pubblico con la sua apparizione al Grande Fratello Vip, in quanto fidanzato della showgirl Aida Yespica. Nella casa più spaita di Italia, la bella venezuelana si era avvicinata a Jeremias, il fratello della ben più nota BelenRoudriguez. Tra abbracci e tenerezza varie, era doveroso un confronto con il fidanzato rimasto fuori da aspettare.

Il chiarimento è arrivato, in diretta inoltre, e la storia tra i due è continuata ma poi è arrivata la rottura, tutt’altro che pacifica. Oggi però i due sono tornati insieme, si amano e moltiparlano anche dell’arrivo di un figlio. Ma chi è Giuseppe, dette Geppy, Lama, lo scopriamo insieme nei paragrafi che seguono.

Giuseppe Lama: da dove viene

Giuseppe Lama nasce nel 1986 a Napoli. È il terzo di tre fratelli e porta avanti l’azienda ottica di famiglia. Geppy Lama è un imprenditore di successo che commercia anche oltre i confini italiani, infatti lavora molto anche con gli Stati Uniti.

Di lui, oltre al carisma e al successo negliaffari. Si nota anche un fisico atletico e molti tatuaggi. Il fidanzato di Aida Yespica è anche un po’ misterioso perché non fa saperemolto di sé. Infatti, non ha profili social e sta lontano dai riflettori e soprattutto dai paparazzi.

La storia con Aida

La storia di Geppy Lama con Aida Yespica inizia con un incontro estivo a Ibiza. Nonostante i più maligni parlino di un flirt passeggero estivo. I due continuano a frequentarsi e nasce l’amore. La showgirl era da poco uscitada unarelazioneimportante con Enrico Romero, un finanziere con cui stava per convolare a nozze.

Dato il momento non propriopropizio per unanuova storia, Geppy l’ha corteggiatamolto e l’ha conquistata con il suo charme e le sue buone maniere. Dopo Ibiza, la nuova coppia, è andata prima a Bormio e poi a Miami, anche per incontrare il figlio di lei Aron che abita negli Stati Uniti con il padre Matteo Ferrari, calciatore.

Un po’ di vento freddo sulla loro relazione arriva quando Aida entra nella casa del GFV dove si avvicina molto a un altro vip: il fratello di Belen, JeremiasRoudriguez. Nonostante ciò, Geppy scrive un messaggio per Aida dove dice che la guarda sempre, la pensa sempre e la aspetta. Arriva però una sorpresa e Geppy Lama si presenta in studio durante la puntata finale della trasmissione.

La loro relazione va avanti anche dopo la partecipazione al programma ma poi i due si lascino. La Yespica ha pubblicato in una sua story su Instagram i messaggi tra Lama e un’ammiratrice che hanno causato la loro rottura. Pare che ora i due però abbiano ricominciato a vedersi. Al settimanale Spy, la bella venezuelana confida che ora si amano e sono pronti anche a sposarsi. Il vero scoop è però che lei sta pensando a un altro figlio, ma poi ritratta dicendo che è ancora presto.