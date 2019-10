Perché comprare una macchina per il caffè e mandare in pensione la moka

In Italia il caffè non è solo una bevanda che si beve fra una pausa e l’altra, ma un vero e proprio rituale sociale. Se sulla “sacralità” del caffè nessuno ha dubbi, ancora animate sono le discussioni sulla modalità di preparazione. Qual è la modalità che esalta al meglio il gusto unico del caffè?

La lotta verbale fra gli estimatori del caffè della moka e quelli del caffè espresso della macchinetta ormai dura da anni e sembra davvero non trovare un punto d’incontro. Con il passare degli anni, tuttavia, sembrano aumentare in numero gli appassionati del caffè della macchinetta. I motivi? Sembrano essere diversi e uno più valido dell’altro. Il caffè espresso preparato al bar ha un fascino tutto suo e l’unico modo di replicarlo a casa a dovere sembra essere l’uso di una macchinetta automatica.

Questo forse grazie al fatto che si tratta di un prodotto che costa meno di un tempo ed è quindi oggi alla portata di ogni famiglia. I più importanti brand del settore si fanno concorrenza proponendo apparecchi sempre più performanti a prezzi sempre più vantaggiosi. Il miglior prezzo macchina caffe nespresso, ad esempio, lo rende uno dei prodotti più venduti della categoria il Natale dell’anno scorso.

Perché comprare una macchinetta del caffè espresso?

Il caffè è un classico della mattina a colazione, quando il tempo è poco e l’espresso assume proprio anche di fatto il suo essere espresso e rapido. Grazie al caffè fatto con la macchinetta si può fare colazione più rapidamente, senza dover tuttavia rinunciare a una buona colazione. Nessuno rifiuta il caffè fatto con la macchinetta perché è una delizia che ci sta sempre bene in ogni momento. Ecco quindi che il caffè diventa momento di socializzazione, senza tuttavia che questo gravi troppo sul portafogli: il costo del caffè al bar è in costante aumento.

Avendo a disposizione una macchinetta del caffè si può iniziare a esplorare il mondo delle miscele, che è davvero infinito. Fra degustazioni e assaggi si potranno aprire i propri orizzonti, creando magari alla fine una propria miscela personale: la miscela perfetta del proprio caffè. Fra diverse torrefazioni, varietà di origini e varie percentuali di presenza nelle miscele c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La differenza fra il caffè della moka e quello della macchinetta

Il cuore del caffè per molti è costituito dalla crema e non si può ottenere miglior crema che quella del bar se non con una macchinetta, questo è un punto su cui non c’è molto da discutere. La presenza della crema rende il caffè migliore secondo la maggior parte delle persone. Vellutata e aromatica essa rende il caffè saporito e consistente. Indipendentemente dalla modalità di preparazione, il principio è sempre il medesimo: con la pressione si estrae la bevanda dalla polvere.

Nella macchinetta però la pressione è molto più alta rispetto a quella che si crea con la moka ed è proprio per questo che si crea una crema più consistente e duratura. Sulla superficie del caffè restano in sospensione delle micro particelle miste a bollicine d’acqua che rendono il caffè praticamente perfetto. In base poi alla qualità del caffè si avrà un colorito più tendente al rosso o più tendente al marrone.

Nella moka? Il prodotto è meno corposo e più fluido, non c’è nulla che si possa fare se non cambiare il tipo di granulometria di macinazione. La fiamma, inoltre, durante la preparazione dovrebbe essere tenuta al minimo.