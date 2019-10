Sfratti al quartiere Rancitelli, task force in azione

"Questa mattina alle 7 abbiamo iniziato a Rancitelli gli sfratti dagli appartamenti occupati abusivamente e sequestrati dalla Procura.

Comune, Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco, Ater, Croce Rossa, Misericordia, Enel, Gas, una cinquantina di persone schierate a rappresentare lo Stato contro chi delinque. Gli appartamenti liberati li abbiamo immediatamente assegnati a chi ne aveva diritto. Continueremo fino a fine anno, faremo molti sfratti. Avevo promesso, a ottobre, gli sfratti, così è stato. Promessa mantenuta!".

Parole del sindaco di Pescara Carlo Masci a riguardo del blitz mattutino in via Lago di Capestrano. "Provvedimenti per garantire la legalità", ha sottolineato il primo cittadino.