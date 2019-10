eSports, numeri da capogiro per un settore che in Italia ha superato il milione di spettatori

Gli eSports, ovvero le competizioni di videogiochi di livello professionistico, rappresentano uno dei settori che hanno fatto registrare la crescita maggiore negli ultimi anni.

Le previsioni degli analisti per questo 2019 sono più che rosee: ci si aspetta infatti che il mercato degli eSports possa raggiungere ricavi di oltre 1,1 miliardi di dollari a livello globale, pari ad un incremento di oltre il 25% rispetto al 2018. Per quanto riguarda il numero di spettatori, le stime superano i 450 milioni di utenti divisi equamente tra appassionati dei videogame e pubblico occasionale.

Visto l'interesse del pubblico globale, sono sempre di più le aziende, tra cui numerose multinazionali di grosso calibro, a voler agguantare una fetta della torta sia stipulando accordo di pubblicizzazione che creando e sponsorizzando interi team. Alla Milan Games Week 2019, conclusasi di recente, anche Gillette ha fatto il suo ingresso nel mondo degli eSports dando vita alla prima Gillette Bomber Cup: questo torneo basato sul gioco Fortnite è uno dei più grandi in Europa. Un'altra nuova entrata che ha debuttato a Milano è Ford: la casa automobilistica ha iniziato le selezioni per la squadra italiana che rappresenterà il Fordzilla team.

Solo negli ultimi mesi dell'anno sono in programma oltre 20 tornei di eSports in Italia: i videogame su cui i contendenti andranno a sfidarsi sono molteplici, da Fortnite a Overwatch, da Super Smash Brothers a FIFA 20. Insomma, qualunque siano i vostri gusti, potrete sicuramente trovare un evento da seguire che faccia al caso vostro.

Grazie alla forte crescita ed espansione del settore degli eSports sulla nostra penisola, l'associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, AESVI in breve, ha deciso di allargarsi e creare un nuovo ramo dedicato interamente al mondo competitivo, AESVI eSports, che avrà lo scopo di rappresentare tutte le aziende che operano nel settore.

In Italia la piattaforma principale per la registrazione dei tornei di gaming è EsportsEvents. Il sito web ha rilevamento una crescita vertiginosa del numero di eventi in programma sul nostro territorio ma anche delle partnership e collaborazioni tra aziende, società sportive e piattaforme online. Stando agli ultimi dati riportati da AESVI e Nielsen, in Italia sono oltre 350.000 gli utenti che si tengono aggiornati quotidianamente sugli eventi eSports con un totale di oltre 1,2 milioni di spettatori annuali. Sono sempre più anche gli streamer italiani che stanno trasformando il loro hobby in una vera e propria carriera grazie alla continua crescita del numero di spettatori giornalieri.

Un altro segnale della popolarità del mondo degli eSports è la sua aggiunta sui siti di tutti i maggiori bookmaker di scommesse sportive mondiali. Sono sempre più gli utenti alla ricerca di maggiori informazioni e opportunità per puntare sul proprio team o giocatore preferito. Da qualche anno è infatti possibile scommettere su tutti i maggiori eventi di gaming professionistico.

Sia che siate giovani o adulti, vale la pena dare una possibilità al mondo del gaming professionistico poiché sta diventando un gigante del settore dell'intrattenimento ed ha molto da offrire sia sul sotto il punto di vista tecnico che sotto quello del divertimento.