Montesilvano, al cimitero un servizio per le persone disabili e gli anziani

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'amministrazione comunale si prepara a celebrare la commemorazione dei defunti mettendo a disposizione un servizio per le persone disabili e gli anziani, che potranno usufruire di sei sedie a rotelle con la preziosa assistenza di venti volontari del comitato della Croce rossa italiana di Penne, presieduto da Stefania Altigondo. Le sedie a rotelle saranno a disposizione davanti all'ingresso del cimitero per una settimana: da domenica 27 ottobre fino al 3 novembre dalle ore 8 alle 16,45. In vista della ricorrenza, l'amministrazione comunale sta sistemando le aree verdi del cimitero e alcuni campi di inumazione, inoltre gli uffici tecnici comunali con Pino Reale, guidati dal vice sindaco e assessore ai Servizi cimiteriali Paolo Cilli e dall'assessore al Verde pubblico Paolo Di Blasio stanno curando la pulizia e il decoro delle aree interne ed esterne, la sistemazione delle aiuole, degli alberi esistenti, la potatura delle piante e dei cespugli.

Nei prossimi giorni si provvederà anche alla viabilità di via Chiarini, la strada verrà transennata in entrambe le direzioni.