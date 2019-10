Le Naiadi, superati i mille iscritti in meno di un mese

Domenica 27 ottobre di festa a Le Naiadi di Pescara, dove la nuova gestione ha organizzato una mattinata tutta dedicata al nuoto. Il team di istruttori Naiadi 2020, infatti, sarà a disposizione per lezioni gratuite destinate a tutte le fasce d’età. In particolare, attraverso il link bit.ly/PromoNaiadi o chiamando il numero 0857998156, sarà possibile iscriversi, fino a sabato 26 ottobre alle 18, alla prova di scuola nuoto bambini dai 6 ai 12 anni, al nuoto baby dai 3 ai 5 anni, al nuoto sincronizzato dai 6 ai 12 anni e alla scuola nuoto adulti dai 13 anni in sù.

Tante le prenotazioni per l’evento di domenica, a conferma del desiderio condiviso di veder ritornare fruibile l’impianto natatorio più importante d’Abruzzo.

“Oltre mille iscritti in meno di un mese - esclama il direttore generale, Nazzareno Di Matteo - questo è un dato che ci stimola a migliorare sempre più. Abbiamo accontentato tutte le società sportive perché Naiadi 2020 ha un mission inclusiva e collaborativa. Puntiamo molto sul settore nuoto, tanto che l’utenza ci ha premiati dimostrando fiducia - continua - l’obiettivo è quello di formare una squadra di nuoto e nuoto sincronizzato federale, che già dal prossimo anno avrà un posto di tutto rispetto nel panorama abruzzese. Un proposito concreto e realizzabile, vista la presenza di istruttori qualificati, in grado si avviare un percorso agonistico di livello. In questo senso, si inserisce la forte sinergia con la Pinguino Nuoto che è scuola federale dal 2001 e che collaborerà con Naiadi 2020 per l’avviamento all’attività agonistica, attraverso scambi di valide progettualità”.

Per ripagare la grande fiducia delle persone, da lunedì 28 ottobre, Le Naiadi attiveranno il servizio dedicato alle relazioni con il pubblico. “Uno strumento fondamentale - ha aggiunto Di Matteo - per gestire le numerose esigenze degli utenti e offrire supporto e assistenza costanti”.

L’ufficio relazioni con il pubblico verrà inaugurato Domenica 27 ottobre alle ore 11:30, in occasione dell’evento dedicato al nuoto.