Utilitarie: le auto più vendute e consigliate

Quando arriva il momento di acquistare una nuova auto le considerazione da fare sono moltissime e non sempre si riesce a capire quale sia il modello più adatto alle proprie esigenze. Comprendere le schede tecniche delle vetture non è sempre facile, specialmente se non si è degli esperti del settore. Fortunatamente però, in base alle preferenze degli italiani ci possiamo fare un’idea in merito alle auto più gettonate, che quindi dovrebbero essere le migliori. Oggi ci concentriamo sulle utilitarie e vediamo insieme quali sono le più consigliate e vendute nell’ultimo anno.

Ford Fiesta

La Ford Fiesta continua ad essere tra le utilitarie più amate anche in Italia e nonostante passino gli anni il design rimane sempre un punto a favore di questa utilitaria, che non delude nemmeno per quanto riguarda le prestazioni. Spaziosa ma al tempo stesso compatta e comoda da guidare, la si può acquistare (sia nuova che usata) a prezzi piuttosto vantaggiosi tutto sommato. Chi non volesse impegnarsi troppo però può anche optare per la formula del noleggio a lungo termine Ford che è sempre più gettonata ed apprezzata.

Lancia Ypsilon

Per chi non vuole rinunciare ad un design ricercato e sempre attuale, la Lancia Ypsilon è un’utilitaria che riesce ad offrire molto specialmente dal punto di vista estetico. Forme sinuose e dettagli di pregio fanno di quest’auto una delle più vendute tra le utilitarie e anche in questo caso le prestazioni sono più che soddisfacenti. Il prezzo della Lancia Ypsilon non è proprio tra i più economici, ma il mercato dell’usato propone numerosi modelli interessanti a cifre vantaggiose. Anche in questo caso inoltre è possibile optare per il noleggio e lungo termine: un’alternativa niente male.

Fiat Panda

La Fiat Panda ha letteralmente conquistato il cuore degli italiani e infatti è l’utilitaria più venduta in assoluto. Forse meno curata dal punto di vista del design rispetto alle precedenti, offre numerosi vantaggi, come la capienza degli spazi interni e del bagagliaio. Il motore Fiat si sente e non delude di certo le aspettative, in nessuna delle versioni (diesel, benzina o GPL). La Panda è un’auto compatta e comoda da guidare: una delle più confortevoli in assoluto tra le utilitarie. Molto interessante anche il prezzo, visto che parliamo della city car più economica in assoluto!

Volkswagen Polo

La Polo è un’auto che seppur rinnovandosi negli anni mantiene sempre la stessa linea pulita ed essenziale, ma quello che la rende così amata è il motore. Parliamo di una utilitaria che offre molto più rispetto alla media e che può contare su prestazioni davvero eccellenti. La Polo è in sostanza una vettura che non tradisce e dà pochi problemi in generale. La qualità però si paga e infatti il prezzo non è certo dei più economici. Rivolgendosi al mercato dell’usato o scegliendo la formula del noleggio a lungo termine però può diventare nostra senza investimenti eccessivi.

Citroen C3

La Citroen C3 è una delle auto più vendute e se ne vedono molte girare in città. Si tratta di una vettura senza troppe pretese, che non promette prestazioni da urlo ma che ha sicuramente un buon prezzo. È quindi perfetta per chi fa brevi spostamenti e vuole spendere poco.