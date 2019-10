Ufficio delle Dogane di Pescara, visita del presidente della Regione Marsilio

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato, nella sede dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, il direttore Interregionale Lazio e Abruzzo, Gianfranco Brosco e il Direttore dell’Ufficio pescarese Cosmo Tallino. All'incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Guerino Testa.

Nel corso della visita istituzionale sono stati affrontati i temi di comune interesse: le problematiche e le prospettive della portualità regionale, con particolare riguardo al porto di Ortona, per il quale si è prospettato, in sinergia con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale di Ancona, l'implementazione di un progetto per la informatizzazione, automazione e monitoraggio del traffico commerciale da, per e all'interno del porto. E’ stata inoltre ribadita la collaborazione tra Regione Abruzzo e Agenzia delle Dogane e Monopoli per trovare una comune e tempestiva soluzione alla conferma dei punti di ingresso comunitari per i vegetali e prodotti vegetali sul Porto di Ortona.

Si è infine affrontato anche il tema del contrasto alla ludopatia, al gioco illegale e a quello minorile sul quale la presidenza della Regione, con il fattivo contributo dell’Agenzia e, nello specifico, dell'Ufficio per i Monopoli per l’Abruzzo, sta lavorando al fine di licenziare un progetto di legge regionale per combattere i fenomeni del gioco illegale. "Abbiamo affrontato temi riguardanti la gestione delle merci, in particolare i prodotti vegetali (grano, cereali, etc.), che confluiscono in Abruzzo - ha detto il presidente Marco Marsilio - rispetto ai quali potrebbero svilupparsi sinergie con l'Ufficio delle Dogane di Pescara". Il direttore interregionale Gianfranco Brosco ha "ringraziato il presidente Marsilio per la visita istituzionale. L'incontro - ha aggiunto il direttore - è stato utile a intraprendere rapporti di collaborazione al fine di migliorare i servizi sul territorio, in particolare per la digitalizzazione del porto di Ortona e il contrasto al gioco illegale sul territorio".