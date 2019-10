Commemorazione dei defunti, ecco le variazioni alla viabilità nella zona dei cimiteri

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti sono state disposte, con ordinanza, alcune variazioni della circolazione per fluidificare il traffico lungo le strade a servizio dei cimiteri.

In particolare, tra il 30 ottobre e il 3 novembre a Colli Madonna è prevista:

l'istituzione del senso unico in via Colle di Mezzo, tratto tra Strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est/ovest (a salire);

l'istituzione del senso unico in via Tiberi, tratto da Colle di Mezzo e Largo Madonna con direzione di marcia mare-monti (a scendere).

Qualora dovessero verificarsi problemi di viabilità a causa dell'eccessivo traffico, il Comando di Polizia Municipale, può a propria discrezione, disciplinare via Colle di Mezzo, tratto compreso tra via del Santuario e via Ciattoni, a senso unico di marcia, con direzione est/ovest (a salire).

A San Silvestro: