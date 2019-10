Chi paga più tasse in Europa? L'italia è settima

E' la Francia il paese dell'Unione europea in cui si pagano più tasse (la pressione fiscale arriva al 48,4%), mentre la meno cara è l'Irlanda con solo il 23%. Il secondo paese è il Belgio, poi Danimarca, Svezia, Austria, Finlandia e Italia in settima posizione.

Dall'altro lato della classifica, quella con le tassazioni più basse, ci sono Irlanda, Romania, Bulgaria, Lituania e Lettonia.

Quindi l'Italia non è (e questo si sapeva già) il paese in cui la pressione fiscale è più alta, il problema è che gli italiani percepiscono questa tassazione non adeguata ai servizi pubblici che vengono dati in cambio, servizi che vengono percepiti come scadenti.