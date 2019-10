Via Gioberti, quasi terminati i lavori del parcheggio. Ecco la nuova viabilità

Sono in via di conclusione i lavori del parcheggio in via Gioberti, portati a termine esattamente nei tempi previsti. Ieri è stata posizionata la segnaletica orizzontale, oggi sarà posata quella verticale e domani sarà tolta la recinzione del cantiere.

Contestualmente sarà cambiata la viabilità della zona: con l'istituzione del senso unico per chi proviene da viale Bovio che avrà l'obbligo di svolta in via Monte Grappa.

I lavori fanno parte di un piano complessivo di riqualificazione di varie vie e piazze cittadine avviato nei mesi scorsi: la sistemazione dell'area di sosta, con aumento degli spazi e miglioramento delle uscite è costata 18.826,06 euro.