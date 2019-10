Montesilvano, assistenza ai disabili per visitare i propri cari al cimitero

L'amministrazione comunale di Montesilvano per le festività di Ognissanti e defunti ha messo a disposizione un servizio per le persone disabili e gli anziani, che potranno usufruire di sei sedie a rotelle con il supporto di venti volontari del comitato locale della Croce rossa italiana. L'ufficio dei Servizi cimiteriali e l'ufficio Disabili, quest'ultimo guidato da Claudio Ferrante, hanno lavorato in sinergia per gestire al meglio l'iniziativa rivolta a chi ha difficoltà a muoversi.

Le sedie a rotelle sono a disposizione davanti all'ingresso del cimitero dalla scorsa settimana negli orari di apertura e chiusura: fino a domenica 3 novembre dalle ore 8,00 alle 16,45 e fino alle 17,45 solo per la giornata di domani 1° novembre. E' interdetto l'accesso all'interno del cimitero agli autoveicoli privati (eccetto mezzi di poliia, ambulanze e vigili del fuoco in emergenza- carro funebre per il solo tempo operativo). In vista della ricorrenza, l'amministrazione comunale ha sistemato le aree verdi del cimitero e alcuni campi di inumazione, inoltre gli uffici tecnici comunali con Pino Reale, guidati dal vice sindaco e assessore ai Servizi cimiteriali Paolo Cilli e dall'assessore al Verde pubblico Paolo Di Blasio hanno curanto la pulizia e il decoro delle aree interne ed esterne, la sistemazione delle aiuole, degli alberi esistenti, la potatura delle piante e dei cespugli. L'ufficio cimiteriale comunica inoltre di recarsi negli uffici comunali in caso di avvisi sulle tombe.