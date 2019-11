Via Trieste, riprendono i lavori per il completamento del cantiere

Dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi sono stati definiti ed avviati i lavori di completamento di via Trieste, avviati dalla passata amministrazione.

Un cantiere lungo e difficile, che lo scorso anno ha tenuto per mesi prigionieri commercianti e residenti e che di fatto non era stato completato: fango lungo la strada con la pioggia, perché le aiuole non erano state sistemate e pericolo per i pedoni che non avevano adeguate protezioni una volta eliminati i marciapiedi.

Sono stati dunque definiti i particolari di arredo urbano e di messa in sicurezza: gli operai stanno coprendo gli spazi con i ciottoli cementati e poi verranno messe a dimora le piante, sono stati installati degli elementi che guidano e riparano il transito pedonale e verranno meglio individuati gli stalli per i parcheggi.