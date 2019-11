Venerdì 6 dicembre esce "Lacrima", il primo disco di Andrea Pimpini!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, Venerdì 1 Novembre, su YouTube, Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme di streaming musicale, è uscita la nuova canzone di Andrea Pimpini!





“ Chiudi gli occhi”, questo il titolo del secondo estratto del disco in uscita per fine anno









“ Chiudi gli occhi è la canzone più vera del disco. La definisco così perchè mentre con Ti amo per davvero e le altre canzoni che troverete all'interno dell'album ho immaginato degli scenari, con Chiudi gli occhi mi sono raccontato. E' un invito rivolto a chi ascolta a chiudere gli occhi e ascoltare ciò che ho da dire con pazienza”





“ Chiudi gli occhi”, insieme a “Ti amo per davvero”, è una delle 12 canzoni contenute nel primo disco di inediti di Andrea Pimpini in uscita il 6 Dicembre!





L'album si intitola “Lacrima” e la tracklist è la seguente:

Lacrima Le mie paure Maledetta realtà Ti amo per davvero Vorrei averti qui Come un eroe Chiudi gli occhi Apri gli occhi Guarda quaggiù Notte fonda Neve bianca Stella

Vi invitiamo ad ascoltare “Chiudi gli occhi” e a seguire Andrea su Facebook, Twitter e Instagram per non perdervi nessuna novità!









Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine , Lifestyle Blog e Greater Fool Media .

Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale youtube del Romics, Andrea annuncia il suo primo album di inediti previsto per fine anno e anticipato dai singoli “Ti amo per davvero” e “Chiudi gli occhi”