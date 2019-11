A14 Adriatica, code infinite sul tratto abruzzese

Code lunghissime e tempi di percorrenza dilatati sul tratto abruzzese dell'autostrada A14 Adriatica in una prima domenica di novembre realmente complicata per il traffico veicolare.

A determinare i disagi un 'mix' di elementi: i lavori in corso in alcuni punti, i viadotti con la corsia ridotta per via di alcuni sequestri di barriere e la circolazione sensibilmente aumentata considerando il 'controesodo' in atto dopo il lungo ponte festivo.

I maggiori disagi nell'area del Chietino, dopo Lanciano, tra Ortona e Pescara ed anche oltre verso la costa teramana ed il sud Marche con code che, specie nel pomeriggio ed in serata, hanno raggiunto e superato gli 8 chilometri.