Vacanze family ad Andalo in inverno: divertimento sulla neve e non solo

L'inverno è la stagione perfetta per concedersi una vacanza rilassante con tutta la famiglia. Tuttavia, optare per la classica settimana bianca nelle località di montagna più affollate non è la scelta migliore. Infatti i bambini hanno bisogno di tranquillità, ma anche di poter contare su servizi specifici, che solo le destinazioni dei family friendly sanno garantire.

Tra tutte emerge Andalo, una cittadina del Trentino Alto Adige posta al centro dell'Altopiano della Paganella. Qui, infatti, è possibile trovare strutture ricettive specializzate nell'accoglienza di grandi e piccini, ma anche un comprensorio sciistico d'eccellenza, con piste specifiche anche per i bambini. Tuttavia, le famiglie possono divertirsi sulla neve anche indossando le ciaspole, che permettono di ammirare la natura in tutto il suo splendore anche in inverno.

Sono disponibili, inoltre, numerosi parchi sulla neve, che consentono ai più piccoli di divertirsi in totale sicurezza ed ai grandi di tornare un po' bambini. Uno dei più interessanti è il Winter Park, che è dotato di scivoli, ma anche di piste in cui è possibile divertirsi con il bob o sfrecciare con i go kart. Degni di nota, però, sono anche l'Ice Racing Kart ed il Paganella Fun Park.

Dormire ad Andalo con la famiglia: qual è la sistemazione ideale?

Una vacanza in famiglia è sempre un'ottima idea, poiché consente di vivere momenti indimenticabili, da custodire gelosamente nel cuore. Tuttavia non basta semplicemente fare le valigie e partire, ma è necessario programmare ogni aspetto con attenzione. Del resto, quando ci si sposta in famiglia, è importante non stravolgere le abitudini di grandi e piccini. Per questa ragione è indispensabile trovare l'alloggio giusto.

Andalo è sicuramente la località perfetta in cui soggiornare, poiché sono disponibili diversi family hotel Trentino. Si tratta infatti di strutture che mirano a far sentire gli ospiti come a casa propria. Ciò è importante soprattutto quando sono presenti bambini piccoli che devono rispettare una precisa routine quotidiana. Non a caso, in questi alberghi le camere sono accoglienti e progettare per garantire a ciascuno i propri spazi.

Altro aspetto importante è il ristorante, che è pensato per offrire una cucina sana e genuina e menù specifici per i bambini che, a seconda della fase di crescita, devono seguire regole alimentari specifiche. Le strutture migliori, inoltre, propongono numerose attività per tutta la famiglia, ma anche per i più piccoli, in modo da permettere ai grandi di concedersi un po' di relax, magari nel centro benessere dell'hotel. Avendo a disposizione tutti questi incredibili vantaggi, vivere una vacanza all'insegna del divertimento e dello svago è davvero facile.

Vacanza in famiglia in inverno: perché scegliere la montagna?

Alcune famiglie, che decidono di concedersi una vacanza in inverno, optano per mete esotiche, in modo da poter prendere il sole e cimentarsi in sport acquatici. Tuttavia, non è necessario andare lontano da casa per vivere esperienze meravigliose. La montagna, infatti, ha tutto quello che serve per trascorrere qualche giorno tutti assieme in allegria. Infatti, permette di attuare numerose attività all'aria aperta, che consentono di respirare aria pulita e frizzante.

Di fatto, è possibile sciare, ma anche pattinare, ciaspolare, andare sulla slitta e giocare a palle di neve. Ovviamente, è importante scegliere la località giusta, poiché, come visto in precedenza, non tutte sono adatte a garantire il massimo del benessere a grandi e piccini. Andalo è sicuramente l'ideale, poiché si è specializzata nel turismo per famiglie, sia per quanto riguarda il periodo estivo che invernale.