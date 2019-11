Fine settimana romantico in montagna? Ti suggeriamo qualche meta

Le regioni del Centro Italia mettono a disposizione un ventaglio di opportunità decisamente ampio per chi è in cerca di una meta in cui trascorrere un fine settimana in montagna. Gli Appennini offrono, infatti, location incantevoli e panorami unici nel loro genere, grazie agli scenari naturali ma anche alle meraviglie architettoniche ideate e realizzate dall’uomo. Un esempio è quello che viene offerto dall’Abruzzo, la terra dei parchi: tra il Parco del Gran Sasso, il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco della Maiella c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma non ci si può certo dimenticare del Parco del Sirente Velino o dei Monti della Laga.

Cosa fare e che cosa vedere in Abruzzo

Per un weekend romantico in Abruzzo, quindi, le cime della Maiella e del Gran Sasso – che per altro sono le più alte di tutti gli Appennini – rappresentano un punto di riferimento che merita di essere preso in considerazione, grazie alla loro fauna straordinaria e ai loro fantastici boschi. Quando si ha voglia di staccare la spina o si è in cerca di un po’ di intimità in compagnia del proprio partner, gli altipiani e gli altri paesaggi di queste vette sono il massimo che si possa desiderare. Come non menzionare, poi, i borghi medievali della regione? Uno dei più affascinanti è quello di Civitella del Tronto, dove il tempo dà l’impressione di essersi fermato.

Un viaggio in Toscana

Il Parco Naturale della Maremma è la destinazione da segnare con il circoletto rosso sulla cartina nel caso in cui si abbia in mente di viaggiare in Toscana, la regione che da più parti viene ritenuta niente meno che la culla di tutta la civiltà italica. Quel che è certo è che il patrimonio culturale che si può ammirare nelle sue città e nei suoi borghi non ha eguali in Italia e forse nel resto del mondo. Qui, d’altro canto, sono nati e cresciuti personaggi del calibro di Leonardo da Vinci e di Boccaccio, di Dante Alighieri e di Galileo Galilei, di Michelangelo e di Petrarca. Insomma, dalle scienze alla letteratura, passando per la pittura, il genio è decisamente di casa da queste parti.

I consigli per l’Umbria

Qualora si decidesse di optare per l’Umbria, il Monte Terminillo e il Parco Sirente Velino sarebbero due delle location su cui puntare, insieme con la Santa Valle della Piana Reatina e la zona archeologica del Fucino. Il patrimonio naturalistico si coniuga con quello artistico, per un mix indimenticabile.

Un fine settimana nelle Marche

Nel caso in cui più che dalle montagne si sia attratti dalle colline, è la regione delle Marche quella su cui puntare. I tanti borghi medievali che punteggiano il paesaggio si alternano con la natura maestosa del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasa o del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tra conventi e basiliche, chiese e fortezze, ogni località nasconde un universo da scoprire. Le Marche, insomma, rappresentano la destinazione consigliata per chi è alla ricerca di pace e di tranquillità.

Le mete laziali

Anche il Lazio permette di scegliere tra molteplici destinazioni differenti: ecco il Parco Nazionale del Circeo, per esempio, ma anche alcuni scorci del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise. Il comprensorio appenninico del Terminillo e dei Monti Simbruini è eccezionale anche perché non ancora invaso dal turismo di massa. Insomma, questa è la regione di Roma, città che ogni anno attrae milioni di turisti in arrivo da ogni angolo del mondo, ma anche al di fuori della Capitale è possibile trascorrere un weekend romantico sfruttando l’occasione di stare a diretto contatto con il verde.