Edifici scolastici inadeguati e organici insufficienti, mobilitazione dei sindacati

Al termine delle assemblee svolte dal 31 ottobre all’8 di novembre nelle scuole della regione per richiamare la massima attenzione e denunciare i rischi di chi studia e lavora in edifici inadeguati e con organici insufficienti, le organizzazioni sindacali convocano una conferenza stampa per lunedì 11 novembre ’19, alle ore 11.00, a Pescara nella sede della Uil Scuola Regionale in via Tirino n. 14.

Si affronteranno i seguenti temi:

#ascuolasicuri: la sicurezza è un diritto, resoconto assemblee; Emergenza personale ATA nelle scuole abruzzesi; Decreto legge precariato: tra nuovi concorsi e criticità irrisolte in Abruzzo; Le prossime iniziative di mobilitazione

Parteciperanno alla conferenza stampa: