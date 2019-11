| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Quali condizioni creano situazioni difficili o impossibili da affrontare?

-> Come possiamo inquadrare le nostre reali possibilità di riuscita in un campo della vita o riguardo ad una sfida che stiamo affrontando?

Capita a tutti di affrontare situazioni difficili e in molti casi le persone si lamentano che la loro mente va proprio dove non dovrebbe andare e non fa quello che dovrebbe fare.

Perché?

---> Non dipende dall'idea che una persona è sbagliata o che il suo lavoro è sbagliato o che le persone intorno sono sbagliate.

Quando una persona non inquadra le proprie reali possibilità di riuscita in un'area della sua vita la causa è fondamentalmente una.

-- La mente si sta rifiutando di prendere le istruzioni dal suo proprietario.

Vuoi scoprire come inquadrare le tue reali possibilità di riuscita anche se parti da una posizione svantaggiata?

________

+ La Scienza delle

VITTORIE ANOMALE +

Perché i più Deboli a volte Vincono e i più Forti non imparano Mai <---

Dove: Aurum - Pescara

Quando: giovedì 14 novembre

Orari; 17:50 - 19:50

_________

SOLO posti prenotati

--> Ingresso libero

BLOCCA il tuo posto contattando la segreteria dell'evento via Whatsapp e scrivi "Vittorie Anomale" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.