Lunedì 18 partono i lavori per sistemare i semafori tra via Venezia, Corso Vittorio e via Chieti

Partiranno lunedì 18 novembre i lavori per l'installazione del nuovo impianto semaforico all'incrocio tra via Venezia, corso Vittorio Emanuele e via Chieti.

E' il primo dei tre, tutti sulla direttrice di Corso Vittorio, che verranno sistemati in tempi rapidissimi per ovviare ai continui black out che hanno creato molti disagi ai cittadini.

Intanto da lunedì prossimo, se dovessero crearsi problemi, il Comune avrà a disposizione un "muletto", un impianto provvisorio, con cui si potrà ovviare a un eventuale mal funzionamento.

"Abbiamo ereditato una situazione difficile - sottolinea l'assessore al Traffico, Luigi Albore Mascia - e, con il collega Gianni Santilli abbiamo deciso di procedere a una revisione complessiva di tutti i semafori cittadini che sono ormai vecchi e inadeguati. Non è possibile, in alcun caso, procedere alla sostituzione di pezzi, che ormai non sono più sul mercato e per i quali non si è proceduto ad approvvigionamento".

Aggiunge l'assessore Santilli: "Si tratta di apparecchiature ormai vecchie di trent'anni che nell'ultimo periodo non sono stati assolutamente manutenute, per questa ragione ora si rende necessario un intervento radicale".

Il primo intervento riguarderà dunque via Venezia, poi si provvederà ai semafori all'incrocio con via Ravenna e in piazza Italia.

"Tutti gli impianti saranno di ultima generazione e saranno quindi dotati di rilevatori dei flussi di traffico in modo da rendere più fluidi i percorsi. Avranno anche i supporti per l'installazione di telecamere che poi saranno collegate a un sistema interconnesso. Sono 28 i semafori di Pescara, sui quali interverremo, speriamo, entro il 2020. Al momento attraverso Pescara Energia abbiamo espletato un appalto di 98.000 euro. Con il ribasso del 30% procederemo quindi all'implementazione degli impianti. Il sistema di interconnessione che intendiamo creare sarà utile a creare la cosiddetta onda verde utile ad evitare i tempi di fermata e a diminuire i livelli di inquinamento".

Le telecamere avranno esclusivamente un utilizzo funzionale, e non saranno utilizzate per i controlli.