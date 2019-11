Sei un neopatentato? Fai come me: noleggia un’auto a lungo termine!

Hai appena conseguito la patente di guida e per via del nuovo Codice della Strada ti trovi in difficoltà perché i veicoli dei tuoi genitori sono troppo potenti?

Purtroppo oggi sono moltissimi i neopatentati che si trovano in questa situazione e posso comprendere la frustrazione perché è successa la stessa identica cosa anche a me. Io tra l’altro avevo bisogno di un’auto e non potevo permettermi di rimanere senza, quindi mi sono subito dato da fare per trovare una soluzione. Ho deciso di scrivere questo articolo proprio per aiutare tutti quelli come me, che dopo aver conseguito la patente si sono trovati senza la possibilità di guidare l’auto dei genitori e senza la disponibilità economica per acquistarne una nuova.

Ti dico subito che le alternative che hai a disposizione sono 2: il noleggio a lungo termine e l’acquisto di un veicolo di seconda mano. Io ho optato per la prima soluzione, perché non avevo una somma da anticipare e mi offriva diversi vantaggi, che con un’auto usata non potevo avere. Le concessionarie online che propongono questa formula sono diverse ma conviene sempre scegliere quelle più affidabili per evitare di avere brutte sorprese. Io ho noleggiato un'auto con noleggioclick.it e devo dire che mi sono trovato benissimo. Ti farò comunque una panoramica di entrambe le alternative in modo che tu possa farti un’idea personale e scegliere quella più conveniente per te.

Noleggio a lungo termine

La formula del noleggio auto a lungo termine sta diventando sempre più popolare perché offre una serie di vantaggi che effettivamente non si possono sottovalutare. Non ti obbliga a chiedere un mutuo in banca, perché bisogna pagare un canone mensile che viene stabilito nel momento della stipula di un contratto. Nella cifra da corrispondere ogni mese sono comprese tutte le spese che altrimenti si dovrebbero sostenere extra ossia: assicurazione Kasko completa, bollo auto, cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 24 in tutta Europa.

Io ho scelto questa formula perché effettivamente conveniente: ti toglie tutti i pensieri legati all'auto e l'unica spesa da preventivare extra è quella per il rifornimento. Tutto il resto è incluso nel canone mensile e questo per me è un grandissimo vantaggio! Una volta che scade il periodo di noleggio non occorre fare nulla: semplicemente si restituisce l'auto, senza ulteriori spese non preventivate. Trovo che questa sia la soluzione ideale per i neopatentati, che nel primo anno sono costretti a guidare solamente veicoli di una determinata cilindrata.

Acquisto di un'auto usata

L'alternativa al noleggio è l'acquisto di un'auto di seconda mano e quindi usata. Si tratta di una possibilità che conviene prendere in considerazione, seppur meno conveniente rispetto alla formula di cui ti ho appena parlato. In questo caso devi anticipare l'intera somma, ma trattandosi di un veicolo usato non parliamo di cifre esorbitanti. Il vero problema sono tutte le spese extra che spesso non si riescono a preventivare in modo preciso e quindi ci si ritrova a dover sostenere dei costi davvero importanti. Per questo non ho scelto questa opzione e ho preferito il noleggio a lungo termine.