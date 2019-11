Venerdì scatta l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Ecco dove saranno obbligatorie

Da venerdì 15 novembre fino a mercoledì 15 aprile sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Abruzzo.

L'obbligo è valido per tutti i mezzi ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli che potranno circolare solo quando:

non è in atto una nevicata

le strade non sono innevate

le strade non sono ghiacciate

Inoltre, nello stesso periodo vige il divieto di transito, in caso di neve o strada ghiacciata, per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nei tratti abruzzesi delle strade statali:

SS16 “Adriatica”, SS16dir/C “del Porto di Pescara” (Asse Attrezzato)

SS714 “tangenziale di Pescara” (Circonvallazione)

raccordo autostradale Chieti-Pescara

SS690 “Avezzano-Sora”

SS17 “dell’appennino abruzzese” dal km 102+100 al Km 148+500.

Le strade interessate dall’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sono: