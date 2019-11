Catene a bordo o pneumatici invernali, ecco le strade con l'obbligo

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Abruzzo.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Inoltre, nello stesso periodo vige il divieto di transito, in caso di neve o strada ghiacciata, per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nei tratti abruzzesi delle strade statali SS16 “Adriatica”, SS16dir/C “del Porto di Pescara”, SS714 “tangenziale di Pescara”, raccordo autostradale Chieti-Pescara, SS690 “Avezzano-Sora” e SS17 “dell’appennino abruzzese” dal km 102+100 al Km 148+500.

Le strade interessate dall’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sono , nel dettaglio: SS5 e SS5quater “ Via Tiburtina Valeria ”, SS5 quater-Dir “ Del Casello Di Tagliacozzo ”, SS16 Dir./C “ Del Porto Di Pescara ”, SS16 “ Adriatica ”, SS17 “ dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico ”, SS17bis “ della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore ”, SS17ter “ dell’appennino Abruzzese ”, SS80var “ Variante Di Teramo ”, SS80 e 80dir. “ del Gran Sasso d’italia ”, SS80Racc. “ di Teramo ”, SS81 “ Piceno Aprutina ”, SS83 “ Marsicana ”, SS84 “ Frentana ”, SS150 “ della Valle Del Vomano ” SS151 “ della Valle Del Tavo ”, SS153 “ della Valle del Tirino ”, “SS158 della Valle Del Volturno ”, SS259 “ Vibrata ”, SS260 e 260dir “ Picente ”, SS263 “ di Val di Foro e di Bocca di Valle ”, SS487 “ di Caramanico Terme ”, SS539 e 539Dir “ di Manoppello ”, SS553 “ di Atri ”, SS578Var/A “ Variante Di Magliano De’ Marsi ”, SS578 “ Salto Cicolana ”, SS584 “ di Lucoli ”, SS614 “ della Maielletta ”, SS649 e 649Dir “ di Fondo Valle Alento ”, SS650 “ di Fondo Valle Trigno ”, SS652 “ di Fondo Valle Sangro ”, SS656 “ Val Pescara-Chieti ”, SS684 e 684Dir “ Tangenziale Sud di L’aquila ”, SS690 “ Avezzano Sora ”, SS696Dir “ Vestina ”, SS696 “ del Parco Regionale Sirente-Velino ”, SS714 “ Tangenziale Di Pescara ”, raccordo autostradale 12 “ Chieti-Pescara ”.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.