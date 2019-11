Via del Santuario, torna il doppio senso di marcia

Torna il doppio senso di marcia su via del Santuario. L'impresa sta effettuando la gettata dell'asfalto drenante sugli stalli di sosta e, subito dopo, provvederà e eliminare la cartellonistica del cantiere e tutta la segnaletica provvisoria: in serata, dunque, la circolazione tornerà alla normalità.

I lavori in via del Santuario erano stati sbloccati alla fine dell'estate e hanno richiesto un notevole impegno: per molti anni, in quella zona, non sono stati eseguiti interventi concreti. Ora i marciapiedi sono stati sistemati e la prossima settimana provvederemo a completare i lavori asfaltando il manto stradale.