Presentato il nuovo PRG di Montesilvano. Ecco le linee guida

Sono state presentate questa mattina le linee di indirizzo del nuovo PRG, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano, del dirigente comunale Marco Scorrano e del professor Lucio Zazzara, docente dell'Università Gabriele d'Annunzio, che ha formalizzato con la firma del contratto l'incarico di redigere definitivamente lo strumento urbanistico.

"La città dopo 21 anni – afferma il sindaco De Martinis - si doterà di un nuovo PRG, il territorio carente in aluni aspetti, avrà una maggiore vivibilità con spazi verdi e più consonsi alla sua vocazione turistica. Questa città avrà inoltre uno spazio migliore per eventi con la realizzazione di un teatro in Largo Venezuela, che sarà pronto già dalla prossima estate. Prevista la riqualificiazione del borgo, che sarà dotato di parcheggi, il colle merità un'attenzione particolare per le sue pregevoli qualità artistiche e paesaggistiche. Non prevediamo un ulteriore consumo di suolo pubblico, ma lavoreremo per migliorare l'esistente e per una viabilità che dovrà essere innovativa con un percorso di bike sharing già avviato. Montesilvano è carente del PUT (Piano Urbano del Traffico), che andrà disegnato tenendo conto delle aree limitrofe, al contrario di quanto fatto dalle passate amministrazioni delle città confinanti. Il territorio vivrà delle novità dalle prossime settimane di cui il PRG dovrà considerare: dai nuovi mezzi pubblici sulla strada parco previsti dalla TUA al nuovo ponte dell'Adriatico, che verrà inaugurato entro l'anno. Il centro cittadino andrà riqualificato e reso più attrattivo e vivibile per dare alla città un'anima, aspetti che da tempo i residienti chiedono e che vogliamo dare".

L'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano ha lavorato fin dall'insediamento a uno dei punti più importanti del programma della giunta De Martinis avviando l'iter procedurale in pochissimo tempo: "Dopo 21 anni Montesilvano avrà un un nuovo strumento regolatore – afferma l'assessore Aliano - che finalmente tenga conto delle reali esigenze sentite dla territorio che da troppo tempo oramai attende risposte finalizzate a consentire alla città di fare il salto di qualità e dotarsi di un centro urbano cittadino e di una identità. Nei giorni scorsi abbiamo aggiudicato a una società, tramite procedura di gara, il servizio del bike sharing, la città si doterà di sette bike station e di 50 biciclette a pedalata meccanica e assistista, inoltre sulla scia del Decreto Toninelli abbiamo già disposto gli atti per la circolazione dei monopattini elettrici e altri mezzi della micromobilità. Progettare ora nuovi spazi e aree più vivibile significa dare tra dieci, venti anni al territorio un volto nuovo, ma soprattutto significa avere un'idea precisa della Montesilvano del futuro".

Ad occuparsi della redazione del nuovo PRG l'esperto Lucio Zazzara, al quale è stato affidato l'incarico per la seconda volta dopo otto anni. "E' un lavoro molto complesso – spiega il professor Zazzara - , una sfida difficile che ho accettato per far diventare Montesilvano un esempio di riferimento nazionale, puntando sulla riqualificazione del patrimonio esistente e sulla progettazione di spazi più vivibili. L'intervento dovrà guardare all'identità della città nel rispetto dell'area metropolitana e alla sua vocazione emersa nel corso degli anni. Bisogna cercare una lettura che consenta di mettere a fuoco i temi principali su cui intervenire per costruire la città del domani. Questo PRG terrà conto delle diverse aree disponibili in vista anche del processo di fusione e allo stesso tempo guarderà alla propria autonomia in evidente formazione. Andranno tenuti in considerazione i cambiamenti degli ultimi 10 anni. Fortunatamente questo PRG dopo otto anni è ancora attuale anche se andrà aggiornato alle nuove esigenze dei residenti. Da sottolineare anche le vocazioni, che si sono sviluppate in questi anni nel tessuto urbanistico: dal consolidamento dell'attività turistica fino a quella commerciale e produttiva".