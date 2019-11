E' di nuovo operativo l'impianto di illuminazione nella Ex Caserma Cocco

“Pescara Energia ha riacceso le luci del Parco dell’ex Caserma Cocco. Da ieri sera l’intera struttura è tornata a illuminarsi grazie alla sostituzione totale delle 20 lampade esistenti da 150 watt l’una, tutte spente nei giorni scorsi, e con l’installazione di un proiettore da 250 watt posizionato all’ingresso dell’area verde. La società, che si occupa della manutenzione e conduzione degli impianti della pubblica illuminazione della nostra città, ha dunque tempestivamente raccolto l’allarme lanciato all’indomani del sopralluogo condotto dalla Commissione Verde e Ambiente e ha organizzato la riparazione dell’intera linea in quarantotto ore. Il nostro ringraziamento va ovviamente alla società, ma anche ai cittadini che ci hanno segnalato la criticità consentendoci di riparare un grave disservizio che era fonte di un potenziale pericolo”.

Lo ha detto il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli, ufficializzando l’intervento della società Pescara Energia dentro il parco dell’ex Caserma Cocco.

“Il sopralluogo aveva fatto emergere un Parco senza grosse criticità strutturali – ha ricordato il Presidente Petrelli -, ma con una grande pecca, ovvero l’assenza di un servizio essenziale, come ci hanno denunciato decine di utenti presenti nel Parco per portare a spasso fido: in sostanza gli impianti della pubblica illuminazione erano spenti ormai da mesi, rendendo impossibile o comunque sconsigliabile entrare nell’area verde non appena scendono le luci del giorno e questo è assurdo perché il Parco ha un’area di sgambamento ampia e ben attrezzata che però nel pomeriggio, con le giornate più corte, è inevitabilmente sottoutilizzata. I cittadini hanno riferito di aver segnalato più volte tale disservizio sia al Comune che alla società Pescara Energia, senza però ottenere la soluzione del problema. E in effetti è vero che l’Ufficio Verde del Comune non solo era a conoscenza della criticità, ma ha anche confermato di aver rafforzato e sostenuto la segnalazione dei cittadini nei confronti di Pescara Energia, senza però ottenere alcun riscontro. Abbiamo ipotizzato che la problematica – ha rimarcato il Presidente Petrelli – rientrasse nel novero dei black out che da due anni stanno interessando tutto il territorio cittadino, nell’ambito del maxiprogetto di rinnovamento di tutti gli impianti pubblici esistenti, ma è evidente che, se l’assenza di illuminazione in una strada o lungo un marciapiede può essere fonte di incidenti e sinistri, è altrettanto evidente che i lampioni spenti dentro un parco sono un’autentica causa di pericolo per l’incolumità dei frequentatori, potenziali vittime di aggressioni. Durante il sopralluogo è scattata la nostra segnalazione con la promessa ai cittadini di convocare in Comune i responsabili di Pescara Energia per chiedere conto del disservizio. E invece già ieri sera è arrivata la comunicazione della società in house del Comune di Pescara la quale ha ufficializzato di aver risolto in quarantotto ore la problematica, attraverso la sostituzione totale di tutte le 20 lampade da 150 watt esistenti nel Parco e l’installazione di un nuovo proiettore, posizionato in uno degli ingressi dell’area, da 250 watt, un ottimo esempio di sinergia e collaborazione tra Istituzioni e cittadini”.