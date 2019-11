Pensi più a te o agli altri?

--> Da che parte stai?

Vuoi rinforzare innanzitutto il tuo Potere Personale o..

T’interessa essere più Persuasivo?

Se ti stai chiedendo come puoi guidare la mente delle persone con cui fai affari o con cui collabori, allora in questa MasterClass potrai appropriarti dello strumento fondamentale che i maestri di PNL usano per far cambiare i pensieri e le esperienze che limitano le migliori possibilità.

E’ una tecnica che permette di interpretare in modo positivo gli eventi “negativi” e in questo modo scoprirai:

• Come utilizzare la PNL per riformulare un'esperienza negativa

• Come ripensare gli eventi negativi verificatisi nel passato

• Come aiutare gli altri a vedere i loro problemi sotto una nuova luce

• Come sbarazzarsi delle obiezioni nelle vendite / affari / altre aree della vita

E/o..

--> Ma dovrei dire oppure…

Oppure vuoi dare priorità allo sviluppo del tuo Potere Personale

Quindi partecipando a questa MasterClass esclusiva scoprirai:

• Il segreto per creare il tuo mondo così come lo vuoi.

• Cosa c'è dietro la percezione della tua realtà.

• Una comprensione del motivo per cui provi certe cose e perché non lo fai.

• Come ottimizzare la tua attenzione e intenzione.

• Modi in cui puoi riprendere il controllo delle tue priorità e del modo in cui ne fai esperienza.

Vedi in basso per prenotare

______________________

* PNL PARTY *

Magia delle Parole e Potere Personale

Dove: Aurum - Pescara

Quando: martedì 26 novembre

Orari; 17:50 - 19:50

_______________________

SOLO posti prenotati

BLOCCA il tuo posto via Whatsapp e scrivi "PNL PARTY" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.