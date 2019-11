Etiopia in Tuk Tuk alla Madonna dei Sette Dolori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Leo Club Pescara organizza domenica 24 novembre alle ore 18.30 una proiezione a ingresso libero presso la Parrocchia Madonna dei Sette Dolori di Pescara.

Verrà proiettato il film "Etiopia in Tuk Tuk", nato da un progetto più ampio battezzato “Il Mondo a Rallentatore”, con cui si vuole promuovere un modo di viaggiare lento e responsabile. Il film racconta una storia incredibile: 3 mezzi, 3 squadre, 11 viaggiatori, 18 giorni di viaggio e oltre 2500 km per scoprire i gruppi etnici che vivono nella valle dell’Omo visitando progetti di solidarietà lungo la strada e spostandosi soltanto con il tipico taxi etiope: l'ape car.

Dopo la proiezione, racconteremo il nostro viaggio umanitario per giovani under 30 in Etiopia, che si svolgerà nel marzo 2020.

L'evento è a favore della raccolta fondi You for Wolisso.