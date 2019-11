L’ex mercato di via Maestri del Lavoro ridotto a discarica a cielo aperto

Il Consigliere del Movimento 5 Stelle Pescara Giampiero Lettere, recatosi in sopralluogo all'ex mercato di via Maestri del Lavoro, da tempo convertito in magazzino comunale, denuncia per la struttura uno stato di degrado allarmante.

"Dopo una serie di segnalazioni dei cittadini residenti nella zona, sono andato a constatare di persona lo stato in cui versa la struttura dell'ex mercato rionale, diventato anni fa magazzino ed officina del Comune" – racconta il Consigliere Comunale M5S Giampiero Lettere - "e quello che ho potuto vedere è che ormai è ridotto a una discarica a cielo aperto di materiali di ogni tipo, reso quasi completamente inaccessibile a causa della enorme quantità di oggetti accumulati ed accatastati apparentemente senza criterio e senza alcuna salvaguardia rispetto all'incolumità di chi accede". "Gli operai del Comune" - prosegue il Consigliere M5S Giampiero Lettere – "dovrebbero usare quel luogo come officina e come magazzino di materiali necessari per la manutenzione del verde e degli immobili comunali, e non capiamo perché invece si conservino tutta quell'enorme quantità di oggetti che di fatto rendono impraticabile la struttura. Più che un'officina sembra la dimora di un accumulatore seriale, colma di oggetti inutili e pericolosi per la salute dei cittadini e per gli operai stessi che vi lavorano". "Per questo motivo e perché sollecitato dalle richieste dei residenti del quartiere ormai stanchi di vedere lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la struttura, ho ritenuto di scrivere al sindaco affinché intervenga al più presto, provvedendo con il personale del Comune a sgomberare l'area esterna dai rifiuti e liberare l'officina dagli oggetti ingombranti che impediscono il lavoro degli operai comunali" – conclude il Consigliere M5S Giampiero Lettere – "È ora di fare una necessaria pulizia e rendere la nostra città più bella e pulita partendo proprio dalle strutture comunali".