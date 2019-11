Skate Park al Porto Turistico. Domani partono i lavori

Partiranno domani, nell'area del Porto turistico "Marina di Pescara" i lavori per la realizzazione dello "Skate Park", finanziato con i Fondi Par Fsc destinati alle attività sportive.

Uno spazio dedicato prevalentemente ai ragazzi che avranno così la possibilità di usufruire di un impianto sicuro e adeguato, anche dal punto di vista della pavimentazione, senza essere costretti ad adattarsi in aree precarie, da condividere spesso con pedoni e ciclisti. Nello stesso tempo piazze e marciapiedi saranno sicuramente più tranquille anche per i cittadini.

"La scelta di localizzare lo Skate Park all'interno del Porto turistico nasce dall'esigenza di portare i ragazzi in un'area già infrastrutturata, con buoni servizi, come bar e punti di ristoro, e facilmente raggiungibile. - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia, che ha dato la spinta decisiva alla realizzazione dell'impianto - La vicinanza con l'asse attrezzato rende il nostro Skate Park interessante anche per chi arriva da fuori città. Il plus è la raggiungibilità anche attraverso la rete delle piste ciclabili che attraversa la città".

I lavori avranno un costo che sfiora gli ottantamila euro e dovranno essere realizzati in sessanta giorni.

Sarà realizzata una piastra in cemento industriale dalle dimensioni di 361,50 metri quadri, su cui verranno posizionati rampe e blocchi per le evoluzioni.

Aderendo alla normativa per la sicurezza sarà predisposta una fascia di rispetto di 2 metri.

Il percorso, inoltre, è studiato in maniera tale da mantenere una distanza tra i diversi elementi (la cui altezza varia dai 25-30 cm ai 130 cm) che permetta la rincorsa necessaria per il superamento di rampe e blocchi.

La realizzazione sarà dunque adatta sia agli skaters più esperti che ai principianti.

Gli elementi saranno realizzate con una struttura portante in legno di larice e le rampe non saranno fissate a terra, ma solo appoggiate e saranno, dunque, amovibili.