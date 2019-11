Sospesa la ZTL in via Regina Margherita-via Nicola Fabrizi e di via De Amicis per tutto il periodo di Natale

“I due assi stradali di via Regina Margherita-via Nicola Fabrizi e di via De Amicis resteranno aperti al traffico per tutto il periodo natalizio compreso tra l’8 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020, anche nei fine settimana, con la sospensione della ZTL3 Ambientale. E nel frattempo verrà costituito il Tavolo Permanente sul traffico che diventerà il punto di confronto tra tecnici, amministratori e cittadini su tutte le novità che, mano a mano, riguarderanno Piano urbano del traffico, Piano della Mobilità e Piano parcheggi. È quanto deciso con l’approvazione odierna dell’Ordine del giorno urgente presentato in Consiglio comunale per dare immediatamente seguito all’incontro avuto appena ieri con i commercianti aderenti all’Associazione ‘Viviamo Pescara’, dando una prima risposta alle loro istanze più urgenti”.

Lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi che ha presentato l’ordine del giorno congiuntamente al Presidente della Commissione Attività Produttive Fabrizio Rapposelli, documento approvato dalla maggioranza di centrodestra, con il voto negativo o l’astensione delle opposizioni.

“Nel documento – ha detto il Presidente Foschi illustrando l’ordine del giorno – abbiamo ricordato che già il 22 luglio 2019 la Giunta Comunale ha approvato la delibera numero 484 denominata ‘Istituzione “ZTL 3 AMBIENTALE” – Modifica parziale della Delibera di Giunta Comunale n.963 del 30.12.2016, e con tale delibera è stata parzialmente modificata la disciplina viaria inerente l’asse stradale via Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Muzii e corso Umberto, e via De Amicis, nel tratto compreso tra via Regina Elena e piazza Martiri Pennesi, posticipando l’inizio della ZTL 3 Ambientale dalle ore 16 alle ore 17, nelle giornate del sabato e della domenica. Nello stesso documento deliberativo si ribadiva che la disciplina della ZTL 3 Ambientale, la quale determina sostanzialmente la chiusura al traffico delle predette strade negli orari suddetti, non si applica nel periodo natalizio dall’08 dicembre al 06 gennaio. Tuttavia ieri si è svolta, su richiesta dei Commercianti aderenti all’Associazione Viviamo Pescara, una riunione congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti Sicurezza e Mobilità e Attività Produttive, per l’audizione di una delegazione degli stessi commercianti, molti dei quali con attività che insistono su via Regina Margherita e sulla sua naturale prosecuzione, via Nicola Fabrizi. Nel corso della riunione, la delegazione, guidata dalla Coordinatrice Marina Dolci, ha presentato una serie di proposte inerenti la modifica della ZTL 3 Ambientale, soffermandosi, in particolare, sulla presunta sospensione di tale disciplina viaria nel suddetto periodo natalizio, e affermando che, a differenza anche dei precedenti deliberati, tale sospensione non sarebbe stata applicata negli ultimi due anni, attuando, dunque, la chiusura al traffico anche nel suddetto periodo natalizio. Tale situazione ha, secondo i commercianti, ulteriormente aggravato la già pesante crisi che da anni ha colpito il settore del Commercio, determinando una esclusione fisica di via Regina Margherita, dall’area dello shopping natalizio del Centro Commerciale Naturale in quanto zona impossibile da raggiungere con le auto, con una penalizzazione ingiusta dei commercianti della via rispetto ai colleghi di altre zone, come corso Vittorio Emanuele. A questo punto, ritenendo che sia dovere istituzionale dell’Amministrazione Comunale prestare la giusta attenzione alle istanze dei commercianti e fronteggiare, con interventi tempestivi e immediati, le problematiche più urgenti e facilmente riscontrabili e che sia possibile ritenere fondata l’incongruenza segnalata circa le disposizioni deliberative e la loro effettiva applicazione’ abbiamo presentato un ordine del giorno invitando il sindaco Carlo Masci e la Giunta Comunale ‘a ribadire sin d’ora con un’apposita Ordinanza sindacale la disciplina viaria della ZTL 3 Ambientale nel periodo natalizio, ovvero la sospensione della chiusura al traffico in via Regina Margherita nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020, come già previsto specificatamente nella delibera del 22 luglio scorso. Inoltre abbiamo proposto di valutare l’immediata istituzione di un Tavolo Permanente sul tema della viabilità che, oltre ai tecnici comunali, veda la presenza tra gli altri dell’assessore delegato al ramo, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti Mobilità, Commercio, Ambiente e Sanità, dei Capigruppo comunali e di una delegazione delle principali Associazioni di categoria, per affrontare le singole problematiche in essere e la programmazione dei futuri Piano Urbano del Traffico-Piano della Mobilità-Piano Parcheggi’”. Al momento del voto, il consigliere d’opposizione Costantini ha chiesto di poter votare per punti l’ordine del giorno, condividendo solo il secondo punto, opportunità inusitata, ma concessa, in via straordinaria, dal Presidente del Consiglio Antonelli, sentito il parere dei due proponenti, Foschi e Rapposelli. E quindi, l’apertura al traffico di via Regina Margherita nel periodo natalizio, anche nei fine settimana, è stata approvata con 26 presenti in aula, 14 voti favorevoli della sola maggioranza di centrodestra, 8 contrari e 2 astenuti delle opposizioni; il secondo punto, ovvero l’istituzione del Tavolo Permanente sulla Mobilità, è stato approvato con 25 presenti in aula, 18 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. “L’ordine del giorno – ha sottolineato il Presidente Foschi – rappresenta solo la prima risposta emergenziale ai Commercianti che ora sanno di avere in Comune un interlocutore valido e disponibile al dialogo e al confronto. Nel frattempo abbiamo girato a sindaco, Giunta e uffici tecnici le ulteriori richieste degli esercenti, richieste che verranno approfondite con l’istituzione del Tavolo permanente. Fa sorridere che il centrosinistra abbia bocciato la riapertura al traffico di via Regina Margherita a Natale, dispositivo che ha semplicemente ripreso quanto previsto nella delibera della giunta Alessandrini già nel 2016”.